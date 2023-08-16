Именно он делает конный спорт таким притягательным. Разбирались в тонкостях профессии кросс-дизайнера

Кросс-дизайнер – спортивная профессия, многогранная и тяжелая, востребованная в конном троеборье. Специалист несет ответственность не только за организацию турнира, но и за жизни. Кто эти люди, узнавала Юлия Силипицкая в программе «СТВ-Спорт».

Конное троеборье – это олимпийская дисциплина. Она состоит из манежной езды, кросса и конкура. Лошадь с легкостью птицы берет высоту красочного барьера, зрелище непередаваемое, это как смотреть на работы Микеланджело или да Винчи.

Маршрут международного класса включает минимум 30 препятствий, и все они, как тематическая инсталляция, в цветах и красках. Вы думаете, это просто украшение, отнюдь. Каждый элемент – в первую очередь знак для лошади, который гарантирует паре безопасность. Специалист в этой области – кросс-дизайнер. Семинар по кросс-дизайну проходит в Ратомке.

Анастасия Пойто, директор Белорусской федерации конного спорта:

Этот семинар обязательно проводится для повышения квалификации наших судей и для образования молодых кадров. Когда проходит соревновательный сезон, проходит очень много соревнований в России. И когда совпадает с Беларусью, у нас не хватает специалистов, чтобы поставить кросс. Три дня Лариса Борисова, кандидат биологических наук, ведущий кросс-дизайнер России, будет обучать белорусских судей этому узкому ремеслу теоретически и практически. Здесь даже тень должна падать от барьера по правилам. Кросс-дизайнер – это и инженер, и плотник, а если надо, то собственными руками будет крепить каждый барьер.

– Вот эта высота барьера – 115. Проходит для трех звезд?

– Да.

– Все, допускаем.

Лариса Борисова, руководитель семинара по кросс-дизайну:

Кросс создается не только для спортсменов, он также создается и для зрителей. Мы должны привлекать внимание людей к своему виду спорта. Поэтому кросс должен быть как можно более разнообразный и красивый. Сейчас работает целая система подготовки кросс-дизайнеров. Он должен пройти огромный путь до того, как самостоятельно станет делать эти кроссы. Как минимум это должен быть спортсмен, который когда-то занимался троеборьем. Пока в Беларуси только один кросс-дизайнер со стажем в четверть века – Михаил Рыбак. Сегодня ему в помощь готовится плеяда специалистов, среди них – участница двух Олимпиад Елена Телепушкина.