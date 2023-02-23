Теннис. Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Дубае

Арина Соболенко потерпела первое поражение в 2023 году. В четвертьфинале турнира в Дубае она не смогла одолеть Барбару Крейчикову, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хотя в первом сете белоруска навесила оппонентке «баранку». Да и во втором также лидировала с брейком в запасе. Казалось, что полуфинал уже в ее кармане. Однако постепенно инициатива перешла к сопернице. И в итоге судьба второй партии решалась на тай-брейке, который уверенно взяла Крейчикова. Арина так и не смогла оправиться от упущенной возможности и отдала третий сет практически без борьбы. Итоговые цифры – 0:6, 7:6, 6:1 в пользу теннисистки из Чехии. К сожалению, белоруска прервала свою беспроигрышную серию, которая насчитывала 13 матчей.