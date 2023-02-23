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Теннис. Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Дубае

23 февраля 2023 20:14
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Арина Соболенко потерпела первое поражение в 2023 году. В четвертьфинале турнира в Дубае она не смогла одолеть Барбару Крейчикову, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Дубае-1

Хотя в первом сете белоруска навесила оппонентке «баранку». Да и во втором также лидировала с брейком в запасе. Казалось, что полуфинал уже в ее кармане. Однако постепенно инициатива перешла к сопернице. И в итоге судьба второй партии решалась на тай-брейке, который уверенно взяла Крейчикова. Арина так и не смогла оправиться от упущенной возможности и отдала третий сет практически без борьбы. Итоговые цифры – 0:6, 7:6, 6:1 в пользу теннисистки из Чехии. К сожалению, белоруска прервала свою беспроигрышную серию, которая насчитывала 13 матчей.

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# Теннис # Арина Соболенко # Барбара Крейчикова # Фотофакт

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