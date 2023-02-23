141 спортсмен со всей страны. В Минске продолжается первенство Беларуси по шашкам-64

Новости Беларуси. В Минске продолжается первенство Беларуси по шашкам-64, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в турнире принимает 141 спортсмен со всей страны. Соревнуются здесь в том числе и наши международные гроссмейстеры.

К слову, одна из них – Виктория Николаева – на старте чемпионата выиграла молниеносную программу. Другой обладатель данного звания Владислав Валюк в блице стал вторым. Теперь шашисты определяют сильнейших в классике. И демонстрируют традиционно высокий уровень мастерства.

Александр Анисько, главный судья соревнований:

Гэта чэмпіянат адборачны да першынства Еўропы ў першую чаргу і потым да першынства свету. У спаборніцтве сабралі вельмі моцны склад удзельнікаў. Амаль усе нашы мацнейшыя юныя шашысты ўдзельнічаюць за невялікім выключэннем. Прадстаўлены не толькі буйныя гарады: Мінск, абласныя цэнтры, але і многія раённыя. Прычым добра выступаюць з гэтых невялічкіх гарадоў. Увогуле ў нас шашкі вельмі добра развіты і кожны год адчыняюцца новыя імёны. Спадзяваюся, што і ў гэтым годзе ў нас будуць таксама тыя, якія будуць у недалёкай будучыні прадстаўляць Беларусь на еўрапейскай і сусветных арэнах.