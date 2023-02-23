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«СКА-Минск» обыграл ЦСКА в СЕХА-Лиге

23 февраля 2023 18:50
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На площадке спорткомплекса «Уручье» над ЦСКА взял верх «СКА-Минск» в первом матче 1/4 СЕХА-Лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«СКА-Минск» обыграл ЦСКА в СЕХА-Лиге-1

Итоговый счет – 30:26 в пользу наших парней. В составе столичного коллектива лучшим бомбардиром стал левый крайний Павел Немков. Он забросил 8 мячей в 8 попытках. А лучшим игроком был признан голкипер Константин Ковалев. Ответная встреча пройдет 28 февраля в Москве.

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# Гандбол # Павел Немков # Константин Ковалев # Фотофакт

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