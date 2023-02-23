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Хоккей. «Динамо-Шинник» обыграл одноклубников из Москвы и вышел в плей-ин МХЛ

23 февраля 2023 17:03
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«Динамо-Шинник» вышел в плей-ин Молодежной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 23 февраля наши парни одержали волевую победу над одноклубниками из Москвы и уже точно гарантировали себе эту стадию.

Хоккей. «Динамо-Шинник» обыграл одноклубников из Москвы и вышел в плей-ин МХЛ-1

Итоговый счет поединка 5:4 в пользу «динамовцев». Однако матч, который прошел в Бобруйске, получился довольно нервным. Хозяева несколько раз были в роли догоняющих. Но им все-таки удалось перевести встречу в овертайм, где шайба Степана Звягина вывела нас в заветную стадию. Теперь будем надеяться, что пример с подрастающего поколения возьмет и минское «Динамо».

Хоккей. «Динамо-Шинник» обыграл одноклубников из Москвы и вышел в плей-ин МХЛ-4

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# Хоккей # Степан Звягин # Фотофакт

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