Теннис. Арина Соболенко выступит в третьем круге Australian Open

Новости Беларуси. 1,5 часа и путевка в 1/16 финала в кармане. Белоруска Арина Соболенко продолжает победное шествие по австралийским кортам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша теннисистка легко добыла путевку в третий круг Australian Open. Она буквально не заметила представительницу Америки Шелби Роджес.

Колоссальную разницу в рейтинге отечественная прима продемонстрировала на деле. В первом сете оппонентка еще сопротивлялась – 6:3. А вторая партия осталась за Соболенко с большим запасом – 6:1. Нужно заметить, что впервые за долгое время белоруска обошлась без двойных ошибок. Следующей соперницей нашей теннисистки будет бельгийка Элизе Мертенс.