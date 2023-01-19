Прямой эфир

Теннис. Арина Соболенко выступит в третьем круге Australian Open

19 января 2023 12:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 1,5 часа и путевка в 1/16 финала в кармане. Белоруска Арина Соболенко продолжает победное шествие по австралийским кортам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша теннисистка легко добыла путевку в третий круг Australian Open. Она буквально не заметила представительницу Америки Шелби Роджес.  

Теннис. Арина Соболенко выступит в третьем круге Australian Open-1

Колоссальную разницу в рейтинге отечественная прима продемонстрировала на деле. В первом сете оппонентка еще сопротивлялась – 6:3. А вторая партия осталась за Соболенко с большим запасом – 6:1. Нужно заметить, что впервые за долгое время белоруска обошлась без двойных ошибок. Следующей соперницей нашей теннисистки будет бельгийка Элизе Мертенс.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Теннис # Арина Соболенко # Шелби Роджес # Элиза Мертенс # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Юниорская сборная Беларуси по фехтованию на саблях выиграла бронзовые награды на первенстве России
19 января 2023 12:23

Юниорская сборная Беларуси по фехтованию на саблях выиграла бронзовые награды на первенстве России

Белорус Егор Сидоров забросил шайбу в четвёртом матче кряду в Западной хоккейной лиге Канады
19 января 2023 12:23

Белорус Егор Сидоров забросил шайбу в четвёртом матче кряду в Западной хоккейной лиге Канады

Динара Алимбекова-Смольская заняла 4-е место в спринте на Кубке Содружества. Что говорит спортсменка?
19 января 2023 12:22

Динара Алимбекова-Смольская заняла 4-е место в спринте на Кубке Содружества. Что говорит спортсменка?