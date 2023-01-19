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Юниорская сборная Беларуси по фехтованию на саблях выиграла бронзовые награды на первенстве России

19 января 2023 12:23
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по фехтованию на саблях, составленная из спортсменок до 18 лет, выиграла бронзовые награды на первенстве России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Юниорская сборная Беларуси по фехтованию на саблях выиграла бронзовые награды на первенстве России-1

Девушки оступились в полуфинале, дав дорогу дальше команде Москвы. Однако в поединке за бронзу уверенно разобрались с представительницами Санкт-Петербурга.  

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# Фехтование # Фотофакт

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