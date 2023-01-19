Юниорская сборная Беларуси по фехтованию на саблях выиграла бронзовые награды на первенстве России

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по фехтованию на саблях, составленная из спортсменок до 18 лет, выиграла бронзовые награды на первенстве России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Девушки оступились в полуфинале, дав дорогу дальше команде Москвы. Однако в поединке за бронзу уверенно разобрались с представительницами Санкт-Петербурга.