Белорус Егор Сидоров забросил шайбу в четвёртом матче кряду в Западной хоккейной лиге Канады

Очередной матч – очередной гол. Егор Сидоров продолжает бомбардирскую гонку в Западной хоккейной лиге Канады, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорус забросил шайбу уже в четвертом противостоянии кряду.

Увы, но клубу это не помогло. Поражение 3:4. Однако статистика форварда радует глаз. В 29 сыгранных матчах набрано 43 балла. Это 24 точных броска и 19 ассистов.