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Белорус Егор Сидоров забросил шайбу в четвёртом матче кряду в Западной хоккейной лиге Канады

19 января 2023 12:23
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Очередной матч – очередной гол. Егор Сидоров продолжает бомбардирскую гонку в Западной хоккейной лиге Канады, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорус забросил шайбу уже в четвертом противостоянии кряду.  

Белорус Егор Сидоров забросил шайбу в четвёртом матче кряду в Западной хоккейной лиге Канады-1

Увы, но клубу это не помогло. Поражение 3:4. Однако статистика форварда радует глаз. В 29 сыгранных матчах набрано 43 балла. Это 24 точных броска и 19 ассистов.  

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# Хоккей # Егор Сидоров # Фотофакт

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