Динара Алимбекова-Смольская заняла 4-е место в спринте на Кубке Содружества. Что говорит спортсменка?

Новости Беларуси. Женской спринтерской гонкой стартовал четвертый этап Кубка Содружества по биатлону, турнир проходит в Раубичах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучшей из наших стала Динара Алибекова-Смольская. На двух рубежах она допустила два промаха. Тем не менее она попала в цветочную церемонию. Более того, ее главная конкурентка не смогла пробиться даже в топ-10. А это значит, что Алимбекова-Смольская вышла на первое место в общем зачете Кубка Содружества.

Динара Алимбекова-Смольская, биатлонистка национальной сборной Беларуси:

Я довольна четвертому месту, довольна тем, что есть над чем порассуждать к субботнему пасьюту. Поэтому, может быть, эта ошибка для чего-то нужна мне была на первом огневом рубеже. И я, конечно, отнесусь к этому серьезно. Я проанализирую и постараюсь больше не допускать таких ошибок.