И реванш взяли, и сократили отставание – «Динамо-Шинник» победили «Академию Михайлова» во втором матче МХЛ

Новости Беларуси. Работа над ошибками сделана. Причем победили с лучшей разницей. Бобруйское «Динамо-Шинник» обыграло «Академию Михайлова» во втором домашнем матче чемпионата МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Таким образом, «бобры» взяли реванш.

В первой дуэли, которая игралась в четверг, 3 ноября, сильнее была команда из Тулы. Но лидеру нашего дивизиона в Минске гостилось непросто. Перевес был добыт всего в одну шайбу. Зато 4 ноября хозяева оказались на высоте и победили с разницей в 2 гола. Примечательно, что по ходу противостояния «Динамо» вело 1:0 и 2:1.