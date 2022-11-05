Кто отличился на турнире по стрельбе из пневматического оружия среди работников физической культуры, спорта и туризма?
Новости Беларуси. В стрелковом комплексе имени Тимошенко завершился Республиканский турнир по стрельбе из пневматического оружия среди работников физической культуры, спорта и туризма, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях приняли участие 55 команд, а это около 200 спортсменов.
На протяжении двух дней победителей и призеров определяли в стрельбе из винтовки и пистолета на дистанции 10 метров. Лучшими стрелками из винтовки стали Инна Тарасюк, представляющая Дворец спорта, у мужчин первое место занял первый заместитель министра спорта и туризма Александр Дорохович.
В стрельбе из пистолета равных не было Наталье Рыбьяковой из управления спорта и туризма Брестского облисполкома, а также Павлу Жесткову из РЦОП по теннису. В командном зачете золото завоевала команда первого заместителя министра спорта и туризма Александра Дороховича.
Петр Ворон, начальник отдела физической культуры и спорта Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
В целом, у нас уже третий этап турнира, каждый раз условия проведения усложняются. Если в прошлые два раза стрелялись с упорами, то на сегодняшний момент уже с локтя стреляют. Далее планируется вообще стрелять из винтовки стоя. Соответственно, тут мы уже увидим самый высший уровень мастерства. На четвертом этапе, когда самые тяжелые упражнения – стрельба стоя, уже совсем другие моменты, когда люди держат винтовку. От пульса здесь движения, где-то переживания и так далее. Поэтому, я думаю, что результаты будут отличаться от тех, что были на предыдущих этапах.