Кто отличился на турнире по стрельбе из пневматического оружия среди работников физической культуры, спорта и туризма?

Петр Ворон, начальник отдела физической культуры и спорта Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

В целом, у нас уже третий этап турнира, каждый раз условия проведения усложняются. Если в прошлые два раза стрелялись с упорами, то на сегодняшний момент уже с локтя стреляют. Далее планируется вообще стрелять из винтовки стоя. Соответственно, тут мы уже увидим самый высший уровень мастерства. На четвертом этапе, когда самые тяжелые упражнения – стрельба стоя, уже совсем другие моменты, когда люди держат винтовку. От пульса здесь движения, где-то переживания и так далее. Поэтому, я думаю, что результаты будут отличаться от тех, что были на предыдущих этапах.