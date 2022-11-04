«Чувствую себя прекрасно». В Минске проходит турнир на призы Белорусской федерации плавания

Новости Беларуси. В бассейне спортеомплекса «Трактор» продолжается международный турнир на призы Белорусской федерации плавания, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В стартах принимают участие пловцы из Беларуси и России.

Наша национальная команда выступает в расширенном составе. Помимо именитых атлетов, на турнире соревнуются юниоры и ближайший резерв. У белорусских спортсменов заканчивается подготовительный период и начинается соревновательный сезон. На текущий момент форма наших ведущих пловцов соответствует модели подготовки.

Алина Змушко, победительница турнира на дистанции 50 м брассом:

В общем, я довольна. Я хотела выплыть из 30, несмотря на то, что сейчас немножко в таком нагрузочном ритме идем. Но довольно неплохие секунды показала. А завтра же будет две дистанции. 100 метров брассом и 200 метров комплексного плавания. Также хочу посмотреть, как будет на короткой воде и сделать больше акцент в комплексном плавании на брассе. Это очень поможет мне в дальнейшем, 200 в брассе, плавать быстро.

Илья Шиманович, победитель турнира на дистанции 50 метров брассом:

Чувствую себя прекрасно. С задачей более-менее справился, потому что тренер сказал, какой результат выполнить. В принципе, я его выполнил. Сейчас пойду послушаю анализ, какие ошибки были. И сделаю вывод. Я думаю, завтра будет хороший вызов, потому что 100-метровка брассом, 200 метров комплексным плаванием. Хорошая тренировка. И посмотреть, как мы себя чувствуем.

Для наших пловцов это второй старт в сезоне. Проба пера была в Бресте. Ожидается, что с увеличением соревновательных объемов результаты белорусских спортсменов будут расти.

Андрей Липницкий, главный тренер национальной команды Беларуси по плаванию:

Хочу отметить, что ребята достаточно уверенно себя чувствуют, нет больших западений по скорости. Примерно все одинаково, я имею в виду, лидеры команды находятся в двух-четырех процентах от личных рекордов. Следующий старт должен быть уже еще быстрее. И постепенно, постепенно к концу этого короткого сезона спортсмены должны выйти на свои максимальные результаты.