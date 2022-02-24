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Теннис. Арина Соболенко уступила Иге Швентек на турнире WTA в Дохе

24 февраля 2022 20:56
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Новости Беларуси. Белоруска Арина Соболенко играла в четвертьфинальном матче против Иги Швентек на турнире категории 1000 в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Теннис. Арина Соболенко уступила Иге Швентек на турнире WTA в Дохе-1

Белоруска сперва уверенно шла по сетке и показала классный теннис. Но в результате уступила сопернице. Исключительную победу Соболенко одержала накануне. В 1/8 была повержена швейцарка Жиль Тайхманн в двух сетах – 6:2, 6:1. Но уникальным этот поединок делает другое. Арина впервые в сезоне обошлась без двойных ошибок. Для сравнения – с начала 2022 года наша спортсменка допустила 114 двойных в 10 встречах.  

# Теннис # Арина Соболенко # Ига Швёнтек # Жиль Тайхманн # Фотофакт

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