Теннис. Арина Соболенко уступила Иге Швентек на турнире WTA в Дохе

Белоруска сперва уверенно шла по сетке и показала классный теннис. Но в результате уступила сопернице. Исключительную победу Соболенко одержала накануне. В 1/8 была повержена швейцарка Жиль Тайхманн в двух сетах – 6:2, 6:1. Но уникальным этот поединок делает другое. Арина впервые в сезоне обошлась без двойных ошибок. Для сравнения – с начала 2022 года наша спортсменка допустила 114 двойных в 10 встречах.