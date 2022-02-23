«Рассчитываем на них». В «Стайках» проходит первенство Беларуси по боксу до 18 лет

Новости Беларуси. Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки» принимает первенство Беларуси по боксу до 18 лет, в котором заявлено 124 спортсмена. В их числе 27 девушек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй соревновательный день состоялось 20 поединков второго круга. Данный старт является отборочным к чемпионату Европы, который примет болгарская София в апреле. Там будет разыграно 25 комплектов наград. На поездку смогут претендовать победители турнира, однако при формировании состава будут учитываться и предыдущие результаты на крупных международных соревнованиях.

Александр Ермашевич, государственный тренер по боксу: Взрослый бокс более жесткий, импульсивный, напористый. Молодежный – они только подходят к этому всему. Большинство – у нас уже есть лидеры – они уже сложены как взрослые, они показывают уже взрослый бокс, уже хороший. Мы рассчитываем на них, на попадание в национальную команду.

Денис Мацулев, участник турнира:

Победы на соревнованиях даются за счет работы в зале. Только за счет характера, на тренировках все это показывается. Только так и побеждаем. Я сейчас готовлюсь к чемпионату Европы. Для этого мне надо выиграть первенство Беларуси, чтобы дальше представлять свою страну на международной арене.

Финальные поединки пройдут в субботу, 26 февраля. Чемпионы определятся в 13 весовых категориях у парней. Девушки чемпионский титул разыграют в четверг, 24 февраля, и определят сильнейших в 12 весах.