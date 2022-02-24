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НХЛ. Владислав Колячонок отдал голевой пас, но «Аризона» уступила «Лос-Анджелесу»

24 февраля 2022 16:04
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Белорусский защитник Владислав Колячонок впервые в жизни заработал ассист в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

НХЛ. Владислав Колячонок отдал голевой пас, но «Аризона» уступила «Лос-Анджелесу»-1

Увы, это не помогло его «Аризоне» выиграть. Команда уступила «Лос-Анджелесу» со счетом 2:3. Наш хоккеист выходил на лед в третьей паре. Он отметился двумя силовыми приемами и совершил одну потерю. Показатель полезности составил ноль. А суммарное игровое время – 12 минут и 43 секунды. Это весьма солидный показатель для игрока его позиции.  

# Хоккей # Владислав Колячонок # Фотофакт

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