НХЛ. Владислав Колячонок отдал голевой пас, но «Аризона» уступила «Лос-Анджелесу»

Увы, это не помогло его «Аризоне» выиграть. Команда уступила «Лос-Анджелесу» со счетом 2:3. Наш хоккеист выходил на лед в третьей паре. Он отметился двумя силовыми приемами и совершил одну потерю. Показатель полезности составил ноль. А суммарное игровое время – 12 минут и 43 секунды. Это весьма солидный показатель для игрока его позиции.