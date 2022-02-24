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Белорусские спортсмены отправляются на 13-е зимние Паралимпийские игры. Нашу страну представят 12 атлетов

24 февраля 2022 06:33
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Новости Беларуси. Белорусские спортсмены отправляются в Пекин для участия в Паралимпийских играх, которые стартуют 4 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 24 февраля, в Национальном олимпийском комитете состоятся торжественные проводы команды Беларуси.

Белорусские спортсмены отправляются на 13-е зимние Паралимпийские игры. Нашу страну представят 12 атлетов-1

Наряду с 600-ми лучших паралимпийских спортсменов мира нашу страну представят 12 атлетов. Они примут участие в соревнованиях по шести видам спорта как на снегу, так и на льду. Символично, что спортивные категории нашли отражение в главном девизе планетарного первенства – «радостное свидание на чистом льду и снегу».

К слову, уже завтра, к моменту прибытия наших спортсменов, паралимпийская деревня официально откроет свои двери гостям. Готовы к состязаниям и три соревновательные зоны.

Белорусские спортсмены отправляются на 13-е зимние Паралимпийские игры. Нашу страну представят 12 атлетов-4

Напомним, столица Китая стала первым городом, где прошли летние и состоятся зимние Паралимпийские игры, которые продлятся до 13 марта.

# Паралимпийские игры # Фотофакт

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