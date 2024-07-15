Теннис. Арина Соболенко сохраняет третью позицию в мире

Только вот отставание и от польки Швентек, и от американки Гауфф увеличилось. Немного сдала Виктория Азаренко. Она также вынуждена была не играть третий в сезоне Большой шлем. Теперь спортсменка стала 20-й ракеткой планеты. Минус 10 позиций у Александры Саснович. Она располагается на 134-м месте. Алена Фалей идет 184-й, Ирина Шиманович – 239-й, Яна Колодынская – 316-й.