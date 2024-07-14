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14 июля определится победитель чемпионата Европы по футболу. Анонс матча на СТВ

14 июля 2024 07:30
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14 июля определится победитель чемпионата Европы по футболу. В поединке за континентальную корону сойдутся трехкратный обладатель трофея Испания и финалист минувшего розыгрыша Англия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 июля определится победитель чемпионата Европы по футболу. Анонс матча на СТВ-1

«Красная фурия» уже показала, что не случайно оказалась в титульном матче. Дружина прошла сложных соперников и выиграла все шесть дуэлей, что является историческим результатом. Испанцы оставили не у дел действующих чемпионов сборную Италии, хозяев турнира немцев и серебряных призеров мундиаля французов.

А вот Англию больше остальных критиковали за блеклую игру на текущем турнире. Команда играет осторожно и не использует весь потенциал своего звездного состава. При этом с турнирной сеткой британцам максимально повезло. В то же время они дали понять, что обладают твердым характером и без борьбы не уйдут. В рамках Евро в последний раз сегодняшние соперники встречались 28 лет назад. Кому удастся завоевать желанный трофей – узнаем совсем скоро.

14 июля определится победитель чемпионата Европы по футболу. Анонс матча на СТВ-4

Не пропустите! Прямая трансляция финального поединка начнется на телеканале СТВ в 21:15. Станем вместе свидетелями очередной истории европейского футбола.

# Футбол

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