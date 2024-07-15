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Испания празднует победу своей сборной на Евро-2024

15 июля 2024 07:48
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Бессонной оказалась эта ночь для испанцев. Тысячи человек вышли на улицы городов страны, чтобы отпраздновать победу своей сборной на футбольном чемпионате Европы. Она обыграла команду Англии со счетом 2-1. Сразу после финального свистка улицы Мадрида заполонили восторженные болельщики, а столица осветилась зажженными фаерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испания празднует победу своей сборной на Евро-2024-1

На Евро-2024 сборная Испании подтвердила свой статус одной из сильнейших команд мира. И это событие жители страны, несмотря на рабочую неделю, будут отмечать несколько дней. Официальное празднование с участием испанских футболистов пройдет сегодня в Мадриде на площади Сибелес, где находится мэрия.

Испания празднует победу своей сборной на Евро-2024-4

За захватывающими поединками на Евро-2024 следили миллионы людей. Белорусы смогли болеть за любимые команды благодаря нашему телеканалу, который транслировал матчи чемпионата Европы.

# Футбол

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