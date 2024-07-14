Владислав Давыскиба о планах в нацсборной и спортивной жизни в Италии – пообщались с волейболистом

Наши волейболисты-пляжники Александр Дедков и Павел Петрушко стартовали в финале Кубка России в Санкт-Петербурге, им удалось дойти до 1/8-й, а за неделю парни боролись на чемпионате Беларуси, в котором впервые выступил наш волейболист-классик, лидер национальной сборной Владислав Давыскиба вместе с Константином Панасенко. И не удивляйтесь, они смогли взять серебро национального турнира. Вот так парни отдохнули и переключились. В студии «Спорттаймера» титулованный и очень скромный Владислав Давыскиба.

Юлия Силипицкая, СТВ:

А чем играли? Клюшками? Настоящими клюшками играли? Владислав Давыскиба, игрок национальной команды Беларуси по волейболу:

На коньках, с клюшками. Мы приходили с лопатами, чистили лед и играли. Юлия Силипицкая:

В волейбол во сколько пришел? Владислав Давыскиба:

В 2011 году. Было 10 лет. По выходным, по вечерам, когда было свободное время, мы собирались. Либо на озере, либо на Днепре. Юлия Силипицкая:

А как вы собирали команду? Хоккейную команду.

Владислав Давыскиба:

Там 6-7 человек приходили, мы играли 3 на 3, 2 на 2. Еще у кого были клюшки, у кого были коньки. У меня коньки были, но не было клюшки. Мы все время менялись. И ходили еще тогда, когда «Металлург»... Юлия Силипицкая:

«Металлург» – чемпион! Владислав Давыскиба:

Мы ходили на хоккейные матчи и после матча оставались, просили клюшки у хоккеистов. Юлия Силипицкая:

Давали? Владислав Давыскиба:

Давали. Юлия Силипицкая:

Ты хотел стать когда-нибудь вообще спортсменом? Владислав Давыскиба:

Я вообще занимался пять лет футболом с братом вместе. Мне нравилось заниматься спортом, но я, наверное, тогда еще не понимал то, что у меня может что-то получиться. Мы были с братом всегда лучшие, грубо говоря, в своей команде. Играли на областных соревнованиях. Юлия Силипицкая:

По футболу? Владислав Давыскиба:

Да. А потом в школе на физкультуре мне учитель по физкультуре сказала: у тебя хорошо получается играть в волейбол, сходи во Дворец спорта. Был тренер Виталий Ковпаев. Юлия Силипицкая:

Ничего себе, ты помнишь? Владислав Давыскиба:

Да. Я с ним сейчас общаюсь достаточно неплохо. И я сходил, мне понравилось. Потом один год я позанимался и футболом, и волейболом, находясь в спортклассе по футболу с братом. И потом остался в спортклассе по футболу с братом, но не ходил на футбол. Юлия Силипицкая:

Ты не жалеешь, что ты не продолжил карьеру футболиста? Владислав Давыскиба:

Нет. В футбол играют миллиарды людей. А в Беларуси не так много людей играет в волейбол. Юлия Силипицкая:

У тебя изначально начало получаться? Владислав Давыскиба:

Я в своих командах за Жлобин, за Гомельскую область был лидером.

Юлия Силипицкая:

Когда у человека все получается, у него сразу такая уверенность. Ты как-то не производишь впечатление такого звездного мальчика со звездной болезнью. Владислав Давыскиба:

Наверное, потому что я все время с самого начала, когда пришел заниматься волейболом, я занимался со старшими ребятами, которые были сильнее меня. И в МАПИДЕ, когда я перешел в МАПИД, так было и в «Строителе», так же было в Италии. Юлия Силипицкая:

А мама вас поддерживала в спорте? Владислав Давыскиба:

Мы росли без папы. И мама работала на двух работах. Мы ездили в Гомель на соревнования. Выделяли какие-то деньги на питание суточное. Но мама мне всегда готовила что-то свое с собой. А деньги, то, что давали на питание, я привозил домой. Мама, допустим, брала в долг. А потом, когда увеличивался уровень, давали суточных больше и больше. И когда-то я привез нам, допустим, я не помню, наверное, было 100 долларов на то время. Это было много. И вот мама тоже заплакала. Я привез эти все деньги домой. Я мог их забрать себе, потратить на себя, но я привозил их домой. Юлия Силипицкая:

Но сейчас ты, я надеюсь, каким-то образом понимаешь, что вообще и твоя карьера, и брата карьера – это героический поступок мамы. Владислав Давыскиба:

Да, и поэтому сейчас я стараюсь делать все, чтобы мама ни в чем не нуждалась. Юлия Силипицкая:

А чем мама занимается?