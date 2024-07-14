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Владислав Давыскиба о планах в нацсборной и спортивной жизни в Италии – пообщались с волейболистом

14 июля 2024 18:26
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Наши волейболисты-пляжники Александр Дедков и Павел Петрушко стартовали в финале Кубка России в Санкт-Петербурге, им удалось дойти до 1/8-й, а за неделю парни боролись на чемпионате Беларуси, в котором впервые выступил наш волейболист-классик, лидер национальной сборной Владислав Давыскиба вместе с Константином Панасенко. И не удивляйтесь, они смогли взять серебро национального турнира. Вот так парни отдохнули и переключились.

В студии «Спорттаймера» титулованный и очень скромный Владислав Давыскиба.

Владислав Давыскиба о планах в нацсборной и спортивной жизни в Италии – пообщались с волейболистом-1

Юлия Силипицкая, СТВ:
А чем играли? Клюшками? Настоящими клюшками играли?

Владислав Давыскиба, игрок национальной команды Беларуси по волейболу:
На коньках, с клюшками. Мы приходили с лопатами, чистили лед и играли.

Юлия Силипицкая:
В волейбол во сколько пришел?

Владислав Давыскиба:
В 2011 году. Было 10 лет. По выходным, по вечерам, когда было свободное время, мы собирались. Либо на озере, либо на Днепре.

Юлия Силипицкая:
А как вы собирали команду? Хоккейную команду.

Владислав Давыскиба о планах в нацсборной и спортивной жизни в Италии – пообщались с волейболистом-4

Владислав Давыскиба:
Там 6-7 человек приходили, мы играли 3 на 3, 2 на 2. Еще у кого были клюшки, у кого были коньки. У меня коньки были, но не было клюшки. Мы все время менялись. И ходили еще тогда, когда «Металлург»...

Юлия Силипицкая:
«Металлург» – чемпион!

Владислав Давыскиба:
Мы ходили на хоккейные матчи и после матча оставались, просили клюшки у хоккеистов.

Юлия Силипицкая:
Давали?

Владислав Давыскиба:
Давали.

Юлия Силипицкая:
Ты хотел стать когда-нибудь вообще спортсменом?

Владислав Давыскиба:
Я вообще занимался пять лет футболом с братом вместе. Мне нравилось заниматься спортом, но я, наверное, тогда еще не понимал то, что у меня может что-то получиться. Мы были с братом всегда лучшие, грубо говоря, в своей команде. Играли на областных соревнованиях.

Юлия Силипицкая:
По футболу?

Владислав Давыскиба:
Да. А потом в школе на физкультуре мне учитель по физкультуре сказала: у тебя хорошо получается играть в волейбол, сходи во Дворец спорта. Был тренер Виталий Ковпаев.

Юлия Силипицкая:
Ничего себе, ты помнишь?

Владислав Давыскиба:
Да. Я с ним сейчас общаюсь достаточно неплохо. И я сходил, мне понравилось. Потом один год я позанимался и футболом, и волейболом, находясь в спортклассе по футболу с братом. И потом остался в спортклассе по футболу с братом, но не ходил на футбол.

Юлия Силипицкая:
Ты не жалеешь, что ты не продолжил карьеру футболиста?

Владислав Давыскиба:
Нет. В футбол играют миллиарды людей. А в Беларуси не так много людей играет в волейбол.

Юлия Силипицкая:
У тебя изначально начало получаться?

Владислав Давыскиба:
Я в своих командах за Жлобин, за Гомельскую область был лидером.

Владислав Давыскиба о планах в нацсборной и спортивной жизни в Италии – пообщались с волейболистом-7

Юлия Силипицкая:
Когда у человека все получается, у него сразу такая уверенность. Ты как-то не производишь впечатление такого звездного мальчика со звездной болезнью.

Владислав Давыскиба:
Наверное, потому что я все время с самого начала, когда пришел заниматься волейболом, я занимался со старшими ребятами, которые были сильнее меня. И в МАПИДЕ, когда я перешел в МАПИД, так было и в «Строителе», так же было в Италии.

Юлия Силипицкая:
А мама вас поддерживала в спорте?

Владислав Давыскиба:
Мы росли без папы. И мама работала на двух работах. Мы ездили в Гомель на соревнования. Выделяли какие-то деньги на питание суточное. Но мама мне всегда готовила что-то свое с собой. А деньги, то, что давали на питание, я привозил домой. Мама, допустим, брала в долг. А потом, когда увеличивался уровень, давали суточных больше и больше. И когда-то я привез нам, допустим, я не помню, наверное, было 100 долларов на то время. Это было много. И вот мама тоже заплакала. Я привез эти все деньги домой. Я мог их забрать себе, потратить на себя, но я привозил их домой.

Юлия Силипицкая:
Но сейчас ты, я надеюсь, каким-то образом понимаешь, что вообще и твоя карьера, и брата карьера – это героический поступок мамы.

Владислав Давыскиба:
Да, и поэтому сейчас я стараюсь делать все, чтобы мама ни в чем не нуждалась.

Юлия Силипицкая:
А чем мама занимается?

Владислав Давыскиба о планах в нацсборной и спортивной жизни в Италии – пообщались с волейболистом-10

Владислав Давыскиба:
Мама – врач-анестезист. Она работает в роддоме, делает наркоз перед родами.

Юлия Силипицкая:
Ну, я так понимаю, она сейчас работает в удовольствие.

Владислав Давыскиба:
Да.

Юлия Силипицкая:
Но на самом деле тяжелая судьба. Это стимулировало?

Владислав Давыскиба:
Конечно. В любом случае. Потому что иногда даже хотелось тех же сладостей, но мы не могли себе этого позволить.

Подробности смотрите в видео.

# Белорусские спортсмены # Владислав Давыскиба # Юлия Силипицкая

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