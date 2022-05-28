Теннис. Арина Соболенко проиграла итальянке Камиле Джорджи и выбыла из «Ролан Гаррос»

Первый сет Соболенко провела уверенно. Ничто не предвещало беды. Однако во второй партии белоруска просто провалилась. Последовал град непонятных ошибок, благодаря которым соперница легко перевела игру в третий сет. Ожидалось, что Соболенко сможет собраться и все-таки оформить победу. Но катастрофы избежать не удалось. И оппонентка вдобавок навесила нашей спортсменке «баранку». Таким образом, на грунтовом мейджоре из белорусских теннисисток осталась лишь Александра Саснович. 29 мая в 1/8-ой она сыграет против Мартины Тревизан.