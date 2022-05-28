Прямой эфир

Теннис. Арина Соболенко проиграла итальянке Камиле Джорджи и выбыла из «Ролан Гаррос»

28 мая 2022 20:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Арина Соболенко покидает «Ролан Гаррос». В третьем круге теннисистка уступила итальянке Камиле Джорджи в трех сетах с итоговым счетом 6:4, 1:6, 0:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Арина Соболенко проиграла итальянке Камиле Джорджи и выбыла из «Ролан Гаррос»-1

Первый сет Соболенко провела уверенно. Ничто не предвещало беды. Однако во второй партии белоруска просто провалилась. Последовал град непонятных ошибок, благодаря которым соперница легко перевела игру в третий сет. Ожидалось, что Соболенко сможет собраться и все-таки оформить победу. Но катастрофы избежать не удалось. И оппонентка вдобавок навесила нашей спортсменке «баранку». Таким образом, на грунтовом мейджоре из белорусских теннисисток осталась лишь Александра Саснович. 29 мая в 1/8-ой она сыграет против Мартины Тревизан.

# Теннис # Арина Соболенко # Камила Джорджи # Александра Саснович # Мартина Тревизан # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Золото и бронза – в руках белорусов. Наши пятиборцы покорили Кубок Павла Леднёва
27 мая 2022 21:03

Золото и бронза – в руках белорусов. Наши пятиборцы покорили Кубок Павла Леднёва

Динара Алимбекова вне конкуренции. Девушка взяла золото на Летнем кубке федерации биатлона
27 мая 2022 20:43

Динара Алимбекова вне конкуренции. Девушка взяла золото на Летнем кубке федерации биатлона

«Новый формат, новое соревнование». Антон Смольский взял золото Летнего кубка по биатлону
27 мая 2022 20:39

«Новый формат, новое соревнование». Антон Смольский взял золото Летнего кубка по биатлону