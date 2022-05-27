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Золото и бронза – в руках белорусов. Наши пятиборцы покорили Кубок Павла Леднёва

27 мая 2022 21:03
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Новости Беларуси. Из трех вакантных мест на пьедестале два заняты белорусами. Наши пятиборцы выиграли золото и бронзу на втором этапе Кубка Павла Леднева, который проходит в России, сообщили в программе «СТВ-Cпорт».

Золото и бронза – в руках белорусов. Наши пятиборцы покорили Кубок Павла Леднёва-1

Вне конкуренции оказался наш Илья Полозков. Он захватил лидерство еще после трех видов и в дальнейшем только наращивал преимущество. Финишировал белорус с солидным запасом как по времени, так и по итоговым очкам. Третье время дня показал еще один наш соотечественник. Бронзу взял Евгений Орел.

Золото и бронза – в руках белорусов. Наши пятиборцы покорили Кубок Павла Леднёва-4

Илья Полозков, победитель турнира:
Лидерство я захватил уже после второго вида, когда набрал максимальное количество очков на фехтовании по отношению к другим ребятам. Приятно выигрывать, безусловно. Конкуренция очень сильная, несмотря на то, что выступают лишь Беларусь и Россия. Много сильных рябят, и есть с кем бороться, это действительно так. Было непросто, всегда непросто выступать, особенно лидировать – понимаешь, какой груз ответственности, что тебя преследуют и что любая ошибка может стоить места, двух на пьедестале.

Золото и бронза – в руках белорусов. Наши пятиборцы покорили Кубок Павла Леднёва-7

На этом Кубок Леднева еще не завершен. 28 мая состоится женский финал. В число сильнейших пятиборок смогли квалифицироваться 11 белорусок. Ждем медального продолжения.

# Спортивные соревнования # Илья Полозков # Евгений Орел # Фотофакт

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