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Теннис. Арина Соболенко получила место в основной сетке «Кубка Кремля»

15 октября 2021 21:09
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Новости Беларуси. Вторая ракетка мира Арина Соболенко получила wild card на «Кубок Кремля», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он стартует 18 октября в Москве.  

Теннис. Арина Соболенко получила место в основной сетке «Кубка Кремля»-1

В столице России соберется топовый состав. Помимо белоруски путевку от организаторов в основную сетку получили румынка Симона Халеп, эстонка Анетт Контавейт и россиянка Анастасия Потапова.  

Теннис. Арина Соболенко получила место в основной сетке «Кубка Кремля»-4

Для нашей спортсменки это будет первое соревнование после перенесенного коронавируса, из-за которого она пропустила Индиан-Уэллс и не выступит в финальной стадии Кубка Федерации. Таким образом, теннисистка официально возвращается в WTA-тур.  

# Теннис # Арина Соболенко # Симона Халеп # Анетт Контавейт # Анастасия Потапова # Фотофакт

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