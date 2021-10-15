Теннис. Арина Соболенко получила место в основной сетке «Кубка Кремля»

Новости Беларуси. Вторая ракетка мира Арина Соболенко получила wild card на «Кубок Кремля», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он стартует 18 октября в Москве.

В столице России соберется топовый состав. Помимо белоруски путевку от организаторов в основную сетку получили румынка Симона Халеп, эстонка Анетт Контавейт и россиянка Анастасия Потапова.

Для нашей спортсменки это будет первое соревнование после перенесенного коронавируса, из-за которого она пропустила Индиан-Уэллс и не выступит в финальной стадии Кубка Федерации. Таким образом, теннисистка официально возвращается в WTA-тур.