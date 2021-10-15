«Металлург» обыграл «Лиду» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

Центральная игра дня прошла в Лиде, где одноименный клуб принимал «Металлург» из Жлобина. «Волкам» было важно уехать домой победителями встречи. Ведь виктория вернула бы команде промежуточное лидерство в турнирной таблице. В первом периоде команды лишь по разу поразили ворота соперников. Но после перерыва гости взяли инициативу в свои руки и оторвались, забросив 3 шайбы. В последней двадцатиминутке «горожане» вернулись в бой, начав активно атаковать.