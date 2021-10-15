В Ратомке первый день международного турнира по выездке. Александр Марков взял золото в малом призе

Новости Беларуси. В первый день международного турнира по выездке, который принимает Ратомка, были определены победители в малых ездах. Всего в турнире участвует около 50 тандемов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Большинство всадников из Беларуси. Но есть и спортсмены из России.

В малом призе вне конкуренции оказались гости. Победил Александр Марков на коне Аквандо. А вот серебро останется в Беларуси. Его взяла Елена Андреева, ехавшая на Визборне. Данный старт – это отбор на юниорский и юношеский чемпионаты Европы – 2022, а также возможность набрать рейтинговые очки, причем как в международную классификацию, так и в отечественную. До соревнований допущены и дети. Это участники от 12 до 14 лет. Но они не дебютанты. Каждый имеет минимум первый разряд, а некоторые из участников выполнили нормативы кандидата в мастера спорта.

Александр Краевский, заместитель директора РЦОП по конному спорту:

Дети – это резерв для юношей, юноши – это резерв для юниоров, а дальше национальные команды. Не будет детского спорта, не будет и спорта высших достижений. Поэтому, конечно, дети – это наше будущее. Поэтому мы решили их внести в программу этих соревнований, тем более соревнования достаточно нам удобно провести в эти сроки. Позволяет и количество лошадей разместить, и участников, поэтому мы внесли эту программу.