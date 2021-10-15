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Белорусы победили на старте мирового финала конкурса баскетбольного мастерства FIBA

15 октября 2021 20:35
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Новости Беларуси. Мужская и женская сборные Беларуси, составленные из игроков до 15 лет, победили на старте мирового финала конкурса баскетбольного мастерства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусы победили на старте мирового финала конкурса баскетбольного мастерства FIBA-1

Это заочный турнир. Каждая из дружин выполняет определенный набор элементов, снимает на камеру и отправляет в FIBA. Без монтажа, без дублей. Международные эксперты оценивают выступления игроков и выносят свой вердикт. Юноши в пух и прах разбили албанцев – 160:126. Девушки взяли верх над камерунками – 148:136. Впереди у дружин как минимум по два матча. Надеемся, что обе сборные выйдут в плей-офф. В 1/8 финала попадут те, кто займет в группе первое или второе места.  

# Баскетбол # Фотофакт

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