Белорусы победили на старте мирового финала конкурса баскетбольного мастерства FIBA

Это заочный турнир. Каждая из дружин выполняет определенный набор элементов, снимает на камеру и отправляет в FIBA. Без монтажа, без дублей. Международные эксперты оценивают выступления игроков и выносят свой вердикт. Юноши в пух и прах разбили албанцев – 160:126. Девушки взяли верх над камерунками – 148:136. Впереди у дружин как минимум по два матча. Надеемся, что обе сборные выйдут в плей-офф. В 1/8 финала попадут те, кто займет в группе первое или второе места.