Теннис. Александра Саснович вышла в финал квалификации турнира в Мадриде

В первом раунде отбора белоруска встречалась с хозяйкой кортов Джессикой Бузас Манейро. Несмотря на внушительную разницу между девушками в мировом рейтинге, поединок для Александры вышел непростым. В первом сете спортсменки доигрались до цифр 5:5, но два решающих гейма остались за белоруской.

Во второй партии Саснович вела 4:3 и, казалось бы, контролировала игру, но внезапно проиграла две подачи кряду и сет упустила. И только финальная партия обошлась без особых проблем – Александра отдала сопернице всего один гейм. Как результат – 7:5, 4:6, 6:1. В матче за выход в основную сетку турнира в Мадриде Саснович сыграет с немкой Лаурой Зигемунд.