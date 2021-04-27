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Теннис. Александра Саснович вышла в финал квалификации турнира в Мадриде

27 апреля 2021 17:01
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Новости Беларуси. В столице Испании Мадриде стартовала квалификация очередного грунтового турнира WTA, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Пробиться в основную сетку пытается наша Александра Саснович.

Теннис. Александра Саснович вышла в финал квалификации турнира в Мадриде-1

В первом раунде отбора белоруска встречалась с хозяйкой кортов Джессикой Бузас Манейро. Несмотря на внушительную разницу между девушками в мировом рейтинге, поединок для Александры вышел непростым. В первом сете спортсменки доигрались до цифр 5:5, но два решающих гейма остались за белоруской.

Теннис. Александра Саснович вышла в финал квалификации турнира в Мадриде-4

Во второй партии Саснович вела 4:3 и, казалось бы, контролировала игру, но внезапно проиграла две подачи кряду и сет упустила. И только финальная партия обошлась без особых проблем – Александра отдала сопернице всего один гейм. Как результат – 7:5, 4:6, 6:1. В матче за выход в основную сетку турнира в Мадриде Саснович сыграет с немкой Лаурой Зигемунд.

# Теннис # Александра Саснович # Джессика Бузас Манейро # Лаура Зигемунд # Фотофакт

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