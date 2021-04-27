«Каждый соперник не должен быть недооценён». Как женская сборная Беларуси по волейболу готовится к отбору на ЧЕ?

Денис Матвеев, главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу:

Если смотреть по результатам прошлого чемпионата Европы, который в последний раз был два года назад, а из-за коронавируса была пауза целый год, то тогда, если помните, Швейцария очень была неплохой, на ходу команды. Наши девочки тогда проиграли.

Эстония для нас загадка. Мы пока еще не знаем вообще, что это за команда, поэтому каждый соперник, я думаю, не должен быть недооценен, к каждому надо готовиться и принимать его во внимание.