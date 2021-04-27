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«Каждый соперник не должен быть недооценён». Как женская сборная Беларуси по волейболу готовится к отбору на ЧЕ?

27 апреля 2021 13:27
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу готовится к отбору на чемпионат Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В главную команду страны вызваны 16 спортсменок.  

«Каждый соперник не должен быть недооценён». Как женская сборная Беларуси по волейболу готовится к отбору на ЧЕ?-1

Отбираться на континентальное первенство нашим девушкам предстоит на «Чижовка-Арене». Вместе с белорусками в группе сборные Швейцарии и Эстонии.   

«Каждый соперник не должен быть недооценён». Как женская сборная Беларуси по волейболу готовится к отбору на ЧЕ?-4

Денис Матвеев, главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу:   
Если смотреть по результатам прошлого чемпионата Европы, который в последний раз был два года назад, а из-за коронавируса была пауза целый год, то тогда, если помните, Швейцария очень была неплохой, на ходу команды. Наши девочки тогда проиграли.   

Эстония для нас загадка. Мы пока еще не знаем вообще, что это за команда, поэтому каждый соперник, я думаю, не должен быть недооценен, к каждому надо готовиться и принимать его во внимание.  

«Каждый соперник не должен быть недооценён». Как женская сборная Беларуси по волейболу готовится к отбору на ЧЕ?-7

Отметим, в финальную часть турнира пройдут по две лучшие дружины из группы. Первый для белорусок матч квалификации чемпионата Европы пройдет 10 мая, играем с Эстонией.   

# Волейбол # Денис Матвеев # Фотофакт

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