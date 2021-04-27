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«Это праздник для детей». В Минске прошёл финал проекта для юных баскетболистов «Шаг в будущее»

27 апреля 2021 15:30
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Новости Беларуси. Красивое завершение яркого проекта: самые одаренные юные баскетболисты приехали в Минск, чтобы выступить в финале проекта «Шаг в будущее». Это совместная инициатива нашей федерации и ФИБА Европа, приуроченная к 100-летию белорусского баскетбола, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Это праздник для детей». В Минске прошёл финал проекта для юных баскетболистов «Шаг в будущее»-1

32 юных спортсмена 2009-2010 годов рождения, 16 девочек и 16 мальчиков, приехали в столицу изо всех уголков страны. Эти ребята прошли региональные отборы и были приглашены в финал. Самых-самых отбирала экспертная комиссия. В ее составе среди прочих главный тренер женской сборной страны Наталья Трофимова и рулевой женской нацкоманды до 18 лет Златан Прешич.

Вместе с ребятами на финал приехали и их тренеры. В 2021 году в рамках проекта для них проводили специальные семинары.

«Это праздник для детей». В Минске прошёл финал проекта для юных баскетболистов «Шаг в будущее»-4

Эдуард Кемен, тренер СДЮШОР БК «Цмоки-Минск»:
Дети видят друг друга, видят игроков из других регионов, то есть у них уже расширяется кругозор, они не варятся в своем, так сказать, котле, точно так же, как и тренеры. Поэтому мое мнение, что такие семинары, такие праздники, финальный этап, по-моему, это праздник для детей.

«Это праздник для детей». В Минске прошёл финал проекта для юных баскетболистов «Шаг в будущее»-7

Марта Головач, финалистка проекта «Шаг в будущее»:
Самое запоминающееся – то, что тут много разных детей. Я могу с ними познакомится, набраться опыта, мне очень нравится. Я очень рада была, что я попала в финал. Елена Владимировна, так моего тренера зовут, настраивала меня на победу.

«Это праздник для детей». В Минске прошёл финал проекта для юных баскетболистов «Шаг в будущее»-10

В финале проекта ребята сражались за победу сразу в нескольких дисциплинах: баскетбольное мастерство, лучший снайпер, а также баскетбол 3 на 3. С трибун за юными участниками внимательно наблюдали специалисты, среди которых главные тренеры мужской и женской сборных.

# Баскетбол # Наталья Трофимова # Златан Прешич # Эдуард Кемен # Марта Головач # Фотофакт

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