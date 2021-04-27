«Это праздник для детей». В Минске прошёл финал проекта для юных баскетболистов «Шаг в будущее»

Новости Беларуси. Красивое завершение яркого проекта: самые одаренные юные баскетболисты приехали в Минск, чтобы выступить в финале проекта «Шаг в будущее». Это совместная инициатива нашей федерации и ФИБА Европа, приуроченная к 100-летию белорусского баскетбола, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

32 юных спортсмена 2009-2010 годов рождения, 16 девочек и 16 мальчиков, приехали в столицу изо всех уголков страны. Эти ребята прошли региональные отборы и были приглашены в финал. Самых-самых отбирала экспертная комиссия. В ее составе среди прочих главный тренер женской сборной страны Наталья Трофимова и рулевой женской нацкоманды до 18 лет Златан Прешич.

Вместе с ребятами на финал приехали и их тренеры. В 2021 году в рамках проекта для них проводили специальные семинары.