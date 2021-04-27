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Хоккей. Сборная Беларуси уступила Швеции в своём первом матче на юниорском ЧМ в США

27 апреля 2021 09:56
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Новости Беларуси. В США начался юниорский чемпионат мира по хоккею. Сборная Беларуси провела свой первый матч на турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Сборная Беларуси уступила Швеции в своём первом матче на юниорском ЧМ в США-1

Подопечные Дмитрия Шульги в стартовой встрече играли с действующим чемпионом – командой Швеции. За 1,5 минуты до окончания белорусы уступали – 1:3, однако под концовку пропустили еще дважды. Итоговый счет – 1:5.

Единственную шайбу у нашей команды забросил Данила Климович. Он же стал и лучшим игроком в составе белорусской сборной.

Хоккей. Сборная Беларуси уступила Швеции в своём первом матче на юниорском ЧМ в США-4

27 апреля наши хоккеисты проведут второй матч на турнире. В соперниках – швейцарцы, которые 26 апреля одержали победу над Латвией – 4:2. Начало матча в полночь.

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Шульга # Данила Климович # Фотофакт

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