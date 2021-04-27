Хоккей. Сборная Беларуси уступила Швеции в своём первом матче на юниорском ЧМ в США

Новости Беларуси. В США начался юниорский чемпионат мира по хоккею. Сборная Беларуси провела свой первый матч на турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Дмитрия Шульги в стартовой встрече играли с действующим чемпионом – командой Швеции. За 1,5 минуты до окончания белорусы уступали – 1:3, однако под концовку пропустили еще дважды. Итоговый счет – 1:5.

Единственную шайбу у нашей команды забросил Данила Климович. Он же стал и лучшим игроком в составе белорусской сборной.