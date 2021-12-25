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Двое хоккеистов во время матча в Швейцарии провалились под лёд. Их вытаскивали все игроки и судьи

25 декабря 2021 15:03
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Необычный инцидент произошел во время хоккейного матча второго дивизиона чемпионата Швейцарии. Двое игроков провалились под лед, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Двое хоккеистов во время матча в Швейцарии провалились под лёд. Их вытаскивали все игроки и судьи-1

Соперники столкнулись около борта. Он открылся и спортсмены провалились в яму, заполненную водой. К хоккеистам сразу подбежали судьи и другие игроки и вытащили бедолаг.  

Двое хоккеистов во время матча в Швейцарии провалились под лёд. Их вытаскивали все игроки и судьи-4

Как сообщается, никто не пострадал и вскоре матч возобновился.  

# Хоккей # Фотофакт

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