Двое хоккеистов во время матча в Швейцарии провалились под лёд. Их вытаскивали все игроки и судьи

Необычный инцидент произошел во время хоккейного матча второго дивизиона чемпионата Швейцарии. Двое игроков провалились под лед, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперники столкнулись около борта. Он открылся и спортсмены провалились в яму, заполненную водой. К хоккеистам сразу подбежали судьи и другие игроки и вытащили бедолаг.