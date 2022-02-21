Прямой эфир

Тэніс. Вікторыя Азаранка перамагла саперніцу з Казахстана на спаборніцтве ў Катары

21 февраля 2022 13:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Дзве беларускія тэнісісткі паспяхова стартавалі ў асноўнай сетцы міжнародных спаборніцтваў вышэйшай катэгорыі ў Катары, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».

Тэніс. Вікторыя Азаранка перамагла саперніцу з Казахстана на спаборніцтве ў Катары-1

16-я ракетка планеты Вікторыя Азаранка ў напружаным матчы змагла перамагчы саперніцу з Казахстана Юлію Пуцінцэву, 40-ю ў топе. Сустрэча завяршылася з лікам 5:7, 6:2, 7:5 на карысць нашай Вікторыі. Трэба адзначыць, што ў трэцім сэце беларуска саступала 0:4, але ў выніку здолела перамагчы. Пуцінцэва мела матчпоінт, якім не давялося скарыстацца. Будучая саперніца Азаранкі – амерыканка Мэдзісан Брэнгл.

У іншай гульне 1/32 фіналу Аляксандра Сасновіч, 63-я ў рэйтынгу, без праблем абыграла кітаянку Чжан Шуай з лікам 6:1 двойчы. Другая ракетка планеты Арына Сабаленка пачне выступленне на гэтым турніры адразу з другога круга.

# Теннис # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Арина Соболенко # Мэдисон Бренгл # Чжан Шуай # Юлия Путинцева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларус Дзмітрый Варац стаў чэмпіёнам Еўропы па муай-тай
21 февраля 2022 13:22

Беларус Дзмітрый Варац стаў чэмпіёнам Еўропы па муай-тай

Пришёл попробовать, в итоге 10 лет занимаюсь фехтованием. Поговорили со спортсменами из школы олимпийского резерва
19 февраля 2022 16:58

Пришёл попробовать, в итоге 10 лет занимаюсь фехтованием. Поговорили со спортсменами из школы олимпийского резерва

Сборная Норвегии досрочно выиграла медальный зачёт Олимпиады. Итоги предпоследнего дня Игр в Пекине
19 февраля 2022 16:33

Сборная Норвегии досрочно выиграла медальный зачёт Олимпиады. Итоги предпоследнего дня Игр в Пекине