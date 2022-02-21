Тэніс. Вікторыя Азаранка перамагла саперніцу з Казахстана на спаборніцтве ў Катары

Навіны Беларусі. Дзве беларускія тэнісісткі паспяхова стартавалі ў асноўнай сетцы міжнародных спаборніцтваў вышэйшай катэгорыі ў Катары, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».
Навіны Беларусі. Дзве беларускія тэнісісткі паспяхова стартавалі ў асноўнай сетцы міжнародных спаборніцтваў вышэйшай катэгорыі ў Катары, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».
16-я ракетка планеты Вікторыя Азаранка ў напружаным матчы змагла перамагчы саперніцу з Казахстана Юлію Пуцінцэву, 40-ю ў топе. Сустрэча завяршылася з лікам 5:7, 6:2, 7:5 на карысць нашай Вікторыі. Трэба адзначыць, што ў трэцім сэце беларуска саступала 0:4, але ў выніку здолела перамагчы. Пуцінцэва мела матчпоінт, якім не давялося скарыстацца. Будучая саперніца Азаранкі – амерыканка Мэдзісан Брэнгл.
У іншай гульне 1/32 фіналу Аляксандра Сасновіч, 63-я ў рэйтынгу, без праблем абыграла кітаянку Чжан Шуай з лікам 6:1 двойчы. Другая ракетка планеты Арына Сабаленка пачне выступленне на гэтым турніры адразу з другога круга.