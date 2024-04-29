Накануне завершился 6-й тур футбольного чемпионата Беларуси. В воскресенье, 28 апреля, состоялись три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Гомель» на своем поле был сильнее «Минска» – 2:0. Мозырская «Славия» разгромила дзержинский «Арсенал» со счетом 3:0. Дубль на счету Грудько. Футболисты «Слуцка» одержали первую победу в чемпионате Беларуси. После четырех поражений подряд команда Александра Гуриновича одолела солигорский «Шахтер» – 2:1.

Турнирную таблицу единолично возглавляет «Славия» – у мозырян 16 очков. В списке лучших бомбардиров лидирует Павел Чикида с пятью голами. Средняя посещаемость 6-го тура стала рекордной в нынешнем сезоне – 3 102 зрителя.