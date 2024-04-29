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«Вашингтон» Протаса выбыл из Кубка Стэнли

29 апреля 2024 10:56
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Алексей Протас в заключительном матче сезона набрал ассистентский балл за «Вашингтон». «Столичные» встречались с «Рэйнджерс», проиграли со счетом 2:4 и выбыли из Кубка Стэнли, уступив в серии 0:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Вашингтон» Протаса выбыл из Кубка Стэнли-1

Белорусский нападающий отдал голевую передачу при первом взятии ворот «Кэпиталз». Всего он провел на льду 17 минут, исполнил три броска в створ ворот и завершил встречу с показателем полезности +1.

И еще одно знаковое для Беларуси событие произошло в Национальной хоккейной лиге. Никита Толопило попал в заявку «Ванкувера» на официальный матч. Таким образом, он стал первым отечественным вратарем, включенным в ростер сильнейшего чемпионата планеты. Впрочем, на лед белорус так и не вышел, оставаясь в запасе. А «Кэнакс» сотворили мини-чудо, обыграв «Нешвил». При этом «хищники» еще за 2 минуты до сирены вели – 3:1. Но «Ванкувер» вначале сравнял, а затем в овертайме и дожал соперника. Канадцы лидируют (3:1) и находятся в шаге от второго раунда Кубка Стэнли.

# Хоккей # Алексей Протас

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