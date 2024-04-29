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Алексей Алфёров стал серебряным призёром ЧЕ по боксу

29 апреля 2024 10:57
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Алексей Алферов стал серебряным призером чемпионата Европы по боксу, который завершился в Белграде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Алфёров стал серебряным призёром ЧЕ по боксу-1

В весовой категории до 86 килограммов в финале белорус должен был сражаться с россиянином Шарапутдином Атаевым. Однако из-за травмы руки Алексей вынужден был отказаться от проведения поединка. В результате его соперник Атаев стал чемпионом без борьбы, у Алферова – первое серебро континентального первенства.

# Спортивные соревнования # Алексей Алферов

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