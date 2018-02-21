Прямой эфир

21 лютага на Алімпіядзе з прадстаўнікоў Беларусі на старт выйдуць толькі лыжнікі

21 февраля 2018 08:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Усё менш узнагарод застаецца ў скарбонцы арганізатараў Алімпіяды ў Карэі. 21 лютага яе пакінуць яшчэ сем камплектаў, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.  

З прадстаўнікоў Беларусі на старт выйдуць толькі лыжнікі.  

21 лютага на Алімпіядзе з прадстаўнікоў Беларусі на старт выйдуць толькі лыжнікі-1

  

У агульным заліку наша краіна ўтрымлівае 15 месца. Дарэчы падлічана, што Алімпіяду наведае больш за мільён гледачоў. 90 % даходаў, атрыманых ад правядзення Гульняў, арганізатары мяркуюць накіраваць на развіццё спорту.  

Адзначым, што бюджэт аргкамітэта складае амаль 2,5 мільярда долараў. З іх адзін мільярд выдаткаваў Міжнародны алімпійскі камітэт. Гульні скончацца 25 лютага.  

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

Другие новости рубрики

Все новости
ОИ-2018. Российские фигуристки Загитова и Медведева побили два мировых рекорда за 20 минут
21 февраля 2018 07:56

ОИ-2018. Российские фигуристки Загитова и Медведева побили два мировых рекорда за 20 минут

Алексей Ковалёв: «Наши стреляющие лыжники выступили весьма достойно»
21 февраля 2018 07:07

Алексей Ковалёв: «Наши стреляющие лыжники выступили весьма достойно»

«Это огромный удар и по репутации, и по карьере». Официальный комментарий Крушельницкого
20 февраля 2018 15:51

«Это огромный удар и по репутации, и по карьере». Официальный комментарий Крушельницкого