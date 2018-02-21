21 лютага на Алімпіядзе з прадстаўнікоў Беларусі на старт выйдуць толькі лыжнікі

Навіны Беларусі. Усё менш узнагарод застаецца ў скарбонцы арганізатараў Алімпіяды ў Карэі. 21 лютага яе пакінуць яшчэ сем камплектаў, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
З прадстаўнікоў Беларусі на старт выйдуць толькі лыжнікі.
Навіны Беларусі. Усё менш узнагарод застаецца ў скарбонцы арганізатараў Алімпіяды ў Карэі. 21 лютага яе пакінуць яшчэ сем камплектаў, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
З прадстаўнікоў Беларусі на старт выйдуць толькі лыжнікі.
У агульным заліку наша краіна ўтрымлівае 15 месца. Дарэчы падлічана, што Алімпіяду наведае больш за мільён гледачоў. 90 % даходаў, атрыманых ад правядзення Гульняў, арганізатары мяркуюць накіраваць на развіццё спорту.
Адзначым, што бюджэт аргкамітэта складае амаль 2,5 мільярда долараў. З іх адзін мільярд выдаткаваў Міжнародны алімпійскі камітэт. Гульні скончацца 25 лютага.