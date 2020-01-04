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Такие расстояния достаточно нелёгкие. Команда «МАЗ-СПОРТавто» 5 января примет участие в первой гонке «Дакар-2020»

04 января 2020 16:12
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Новости Беларуси. Белорусские гонщики готовятся взять старт на ралли-рейде «Дакар-2020», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чем необычен ралли-марафон «Дакар-2020» и почему он может войти в историю?

Такие расстояния достаточно нелёгкие. Команда «МАЗ-СПОРТавто» 5 января примет участие в первой гонке «Дакар-2020»-1



В 2020 году соревнования впервые пройдут в Саудовской Аравии. Уже 5 января наши экипажи ринутся в путь. Первый спецучасток будет 317 километров, а это значит, что времени на раскачку нет, тем более, что такие расстояния для стартового отрезка достаточно нелёгкие. В гонке примут участие два бескапотных и один капотный МАЗы.   

Такие расстояния достаточно нелёгкие. Команда «МАЗ-СПОРТавто» 5 января примет участие в первой гонке «Дакар-2020»-3

Павел Гаранин, заместитель начальника команды «МАЗ-СПОРТавто»:   
Вчера мы успешно прошли административные и технические проверки, и машины уже находятся в закрытом парке. Сегодня выдался более-менее спокойный день.  

Вязович о «Дакар – 2020»: гонка переехала в Саудовскую Аравию, ее стараются сделать более сложной и интересной

Такие расстояния достаточно нелёгкие. Команда «МАЗ-СПОРТавто» 5 января примет участие в первой гонке «Дакар-2020»-6

Нашим спортсменам предстоит преодолеть 12 этапов, длина спецучастков составит свыше 5000 километров. Состав белорусской команды будет представлен тремя экипажами под управлением Сергея Вязовича, Александра Василевского и Алексея Вишневского.    

# Автомобильные гонки # Фотофакт

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