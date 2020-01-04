Такие расстояния достаточно нелёгкие. Команда «МАЗ-СПОРТавто» 5 января примет участие в первой гонке «Дакар-2020»

Новости Беларуси. Белорусские гонщики готовятся взять старт на ралли-рейде «Дакар-2020», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Чем необычен ралли-марафон «Дакар-2020» и почему он может войти в историю?
Новости Беларуси. Белорусские гонщики готовятся взять старт на ралли-рейде «Дакар-2020», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Чем необычен ралли-марафон «Дакар-2020» и почему он может войти в историю?
В 2020 году соревнования впервые пройдут в Саудовской Аравии. Уже 5 января наши экипажи ринутся в путь. Первый спецучасток будет 317 километров, а это значит, что времени на раскачку нет, тем более, что такие расстояния для стартового отрезка достаточно нелёгкие. В гонке примут участие два бескапотных и один капотный МАЗы.
Павел Гаранин, заместитель начальника команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Вчера мы успешно прошли административные и технические проверки, и машины уже находятся в закрытом парке. Сегодня выдался более-менее спокойный день.
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Нашим спортсменам предстоит преодолеть 12 этапов, длина спецучастков составит свыше 5000 километров. Состав белорусской команды будет представлен тремя экипажами под управлением Сергея Вязовича, Александра Василевского и Алексея Вишневского.