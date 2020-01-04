Такие расстояния достаточно нелёгкие. Команда «МАЗ-СПОРТавто» 5 января примет участие в первой гонке «Дакар-2020»





В 2020 году соревнования впервые пройдут в Саудовской Аравии. Уже 5 января наши экипажи ринутся в путь. Первый спецучасток будет 317 километров, а это значит, что времени на раскачку нет, тем более, что такие расстояния для стартового отрезка достаточно нелёгкие. В гонке примут участие два бескапотных и один капотный МАЗы.