«Легко не будет». Какая атмосфера царит во второй соревновательный день Рождественского турнира
Новости Беларуси. Перенесёмся под своды «Чижовка-Арены», где продолжается праздник хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последние новости о ходе Рождественского турнира узнаем у Натальи Федорцовой. На связь со студией выходит наш корреспондент.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Совсем недавно «Чижовка-Арена» принимала международный чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. И вот спустя меньше чем через месяц у нас есть возможность поболеть за белорусскую команду здесь, дома.
Во второй день турнира нас ждет несколько матчей. Началась первая игра, прошел первый период, в котором сборная России встречается со сборной Балтии. К этому времени счет на табло – 3:2.
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