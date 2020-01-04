«Легко не будет». Какая атмосфера царит во второй соревновательный день Рождественского турнира

Новости Беларуси. Перенесёмся под своды «Чижовка-Арены», где продолжается праздник хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последние новости о ходе Рождественского турнира узнаем у Натальи Федорцовой. На связь со студией выходит наш корреспондент.

Наталья Федорцова, корреспондент:

Совсем недавно «Чижовка-Арена» принимала международный чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. И вот спустя меньше чем через месяц у нас есть возможность поболеть за белорусскую команду здесь, дома.