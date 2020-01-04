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«Легко не будет». Какая атмосфера царит во второй соревновательный день Рождественского турнира

04 января 2020 12:46
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Новости Беларуси. Перенесёмся под своды «Чижовка-Арены», где продолжается праздник хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последние новости о ходе Рождественского турнира узнаем у Натальи Федорцовой. На связь со студией выходит наш корреспондент. 

«Легко не будет». Какая атмосфера царит во второй соревновательный день Рождественского турнира-1

Наталья Федорцова, корреспондент:
Совсем недавно «Чижовка-Арена» принимала международный чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. И вот спустя меньше чем через месяц у нас есть возможность поболеть за белорусскую команду здесь, дома.

«Легко не будет». Какая атмосфера царит во второй соревновательный день Рождественского турнира-4

Во второй день турнира нас ждет несколько матчей. Началась первая игра, прошел первый период, в котором сборная России встречается со сборной Балтии. К этому времени счет на табло  3:2.

Подробнее  в видеоматериале

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Наталья Федорцова # Фотофакт

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