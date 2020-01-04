«Интрига есть». 7 команд будут бороться за звание чемпиона Беларуси по индорхоккею

Новости Беларуси. Начало января – традиционное время проведения второго тура чемпионата страны по индорхоккею. Не стал исключением и этот год, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Так, в Минск съехались 7 команд, претендующих на чемпионский титул, а вместе с ним и на право представлять нашу страну на клубных состязаниях. После завершения первого тура, а прошел он еще в декабре 2019-го, в лидеры вырвались три команды. «Минск-1» и «Минск-2», были, соответственно, первыми и третьими, и брестский «Строитель».

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:

Есть брестский клуб «Строитель», а он будет бороться за медали и завоевывать. Когда-то они были чемпионами по индорхоккею, поэтому интрига есть. А также 3,4,5 место – это тоже интересно. Я думаю, что до последнего третьего тура будет неизвестно, кто станет чемпионом Республики Беларусь.





По большому счету команды-фавориты свое реноме подтверждают, одерживая более чем уверенные победы над соперниками. Так, накануне «Строитель» был сильнее сборной столичной области – 11:1, а первая команда «Минск» забросила этим же ребятам 17 безответных мячей.