Прямой эфир

«Интрига есть». 7 команд будут бороться за звание чемпиона Беларуси по индорхоккею

04 января 2020 15:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Начало января – традиционное время проведения второго тура чемпионата страны по индорхоккею. Не стал исключением и этот год,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Интрига есть». 7 команд будут бороться за звание чемпиона Беларуси по индорхоккею -1

Так, в Минск съехались 7 команд, претендующих на чемпионский титул, а вместе с ним и на право представлять нашу страну на клубных состязаниях. После завершения первого тура, а прошел он еще в декабре 2019-го, в лидеры вырвались три команды. «Минск-1» и «Минск-2», были, соответственно, первыми и третьими, и брестский «Строитель».   

«Интрига есть». 7 команд будут бороться за звание чемпиона Беларуси по индорхоккею -4

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
Есть брестский клуб «Строитель», а он будет бороться за медали и завоевывать. Когда-то они были чемпионами по индорхоккею, поэтому интрига есть. А также 3,4,5 место это тоже интересно. Я думаю, что до последнего третьего тура будет неизвестно, кто станет чемпионом Республики Беларусь.

«Интрига есть». 7 команд будут бороться за звание чемпиона Беларуси по индорхоккею -7



По большому счету команды-фавориты свое реноме подтверждают, одерживая более чем уверенные победы над соперниками. Так, накануне «Строитель» был сильнее сборной столичной области – 11:1, а первая команда «Минск» забросила этим же ребятам 17 безответных мячей.   

Сегодня «Минск-1» переиграл «Брестжилстрой» – 11:0. Кстати, этот турнир не только интересен сам по себе, но и еще является отличной «боевой» тренировкой перед чемпионатом Европы во втором дивизионе, туда белорусы отправятся уже в середине января, а также перед Кубком клубных команд Старого Света.    

# Чемпионат мира по индорхоккею # Александр Екименко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Долго искали свою игру, потом получилось забить». Россияне были сильнее сборной Балтии на Рождественском турнире
04 января 2020 14:55

«Долго искали свою игру, потом получилось забить». Россияне были сильнее сборной Балтии на Рождественском турнире

«Легко не будет». Какая атмосфера царит во второй соревновательный день Рождественского турнира
04 января 2020 12:46

«Легко не будет». Какая атмосфера царит во второй соревновательный день Рождественского турнира

Александр Лукашенко: То, что происходит в белорусском хоккее, удовлетворения вызывать не может
04 января 2020 12:07

Александр Лукашенко: То, что происходит в белорусском хоккее, удовлетворения вызывать не может