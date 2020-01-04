Прямой эфир

«Долго искали свою игру, потом получилось забить». Россияне были сильнее сборной Балтии на Рождественском турнире

04 января 2020 14:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Последние новости о ходе Рождественского турнира узнаем у корреспондента СТВ Натальи Федорцовой.

«Долго искали свою игру, потом получилось забить». Россияне были сильнее сборной Балтии на Рождественском турнире-1

Наталья Федорцова:
Уже наступил междуматчевый перерыв, когда уже готовят лед к вечерним противостояниям. Уже прошли два матча, в которых сборная Финляндии обыграла Украину со счетом – 5:1, а россияне оказались сильнее сборной Балтии со счетом – 14:5.

«Долго искали свою игру, потом получилось забить». Россияне были сильнее сборной Балтии на Рождественском турнире-4

В составе сборной России очень много хоккеистов, чья карьера связана с нашей страной. После матча мы успели с ними пообщаться, и они рассказали, как увидели этот матч со льда.

«Долго искали свою игру, потом получилось забить». Россияне были сильнее сборной Балтии на Рождественском турнире-7

Александр Боровков, игрок команды России, экс-нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Долго искали свою игру, потом получилось забить, а дальше пошло по накатанной. Удалось выиграть, были сильнее соперника. Вчера прилетели, успели покататься. Сегодня вышли сразу на игру, потому не следили даже, как немцы сыграли с латышами. Завтра выйдем и будем играть на победу, а там – как получится.

Подробнее  в видеоматериале

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Наталья Федорцова # Александр Боровков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Легко не будет». Какая атмосфера царит во второй соревновательный день Рождественского турнира
04 января 2020 12:46

«Легко не будет». Какая атмосфера царит во второй соревновательный день Рождественского турнира

Александр Лукашенко: То, что происходит в белорусском хоккее, удовлетворения вызывать не может
04 января 2020 12:07

Александр Лукашенко: То, что происходит в белорусском хоккее, удовлетворения вызывать не может

«Принеманские ястребы» о победе: «Вместе мы играем очень давно»
03 января 2020 21:25

«Принеманские ястребы» о победе: «Вместе мы играем очень давно»