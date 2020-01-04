«Долго искали свою игру, потом получилось забить». Россияне были сильнее сборной Балтии на Рождественском турнире

Новости Беларуси. Последние новости о ходе Рождественского турнира узнаем у корреспондента СТВ Натальи Федорцовой.
Новости Беларуси. Последние новости о ходе Рождественского турнира узнаем у корреспондента СТВ Натальи Федорцовой.
Наталья Федорцова:
Уже наступил междуматчевый перерыв, когда уже готовят лед к вечерним противостояниям. Уже прошли два матча, в которых сборная Финляндии обыграла Украину со счетом – 5:1, а россияне оказались сильнее сборной Балтии со счетом – 14:5.
В составе сборной России очень много хоккеистов, чья карьера связана с нашей страной. После матча мы успели с ними пообщаться, и они рассказали, как увидели этот матч со льда.
Александр Боровков, игрок команды России, экс-нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Долго искали свою игру, потом получилось забить, а дальше пошло по накатанной. Удалось выиграть, были сильнее соперника. Вчера прилетели, успели покататься. Сегодня вышли сразу на игру, потому не следили даже, как немцы сыграли с латышами. Завтра выйдем и будем играть на победу, а там – как получится.
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