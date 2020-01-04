«Долго искали свою игру, потом получилось забить». Россияне были сильнее сборной Балтии на Рождественском турнире

Новости Беларуси. Последние новости о ходе Рождественского турнира узнаем у корреспондента СТВ Натальи Федорцовой.

Наталья Федорцова:

Уже наступил междуматчевый перерыв, когда уже готовят лед к вечерним противостояниям. Уже прошли два матча, в которых сборная Финляндии обыграла Украину со счетом – 5:1, а россияне оказались сильнее сборной Балтии со счетом – 14:5.

В составе сборной России очень много хоккеистов, чья карьера связана с нашей страной. После матча мы успели с ними пообщаться, и они рассказали, как увидели этот матч со льда.