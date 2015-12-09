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Тайсона Фьюри лишили титула чемпиона IBF, который он завоевал в бою с Владимиром Кличко

09 декабря 2015 06:45
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Новости Великобритании. Чуть больше недели британский боксер Тайсон Фьюри был абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

Тайсона Фьюри лишили титула чемпиона IBF, который он завоевал в бою с Владимиром Кличко-1


Фото: Тайсон Фьюри

Титул, завоеванный в бою с украинцем Владимиром Кличко,

у спортсмена отняли после того, как он отказался от боя с обязательным претендентом на пояс IBF Вячеславом Глазковым,

Тайсона Фьюри лишили титула чемпиона IBF, который он завоевал в бою с Владимиром Кличко-4


Фото. Вячеслав Глазков (справа)

подписав соглашение о реванше с Владимиром Кличко.

Напомним, 28 ноября Фьюри лишил 39-летнего Владимира Кличко титула, который тот удерживал на протяжении 9 лет.

Тайсона Фьюри лишили титула чемпиона IBF, который он завоевал в бою с Владимиром Кличко-7

Линдси Такер, представитель IBF (в комментарии Би-би-си):
Это правда, он (Фьюри) был лишен пояса. Нашим претендентом был Вячеслав Глазков, но вместо этого Фьюри подписал соглашение о реванше с Владимиром Кличко.


Фото. Бой Тайсона Фьюри и Владимира Кличко 

Команда британского боксера будет подавать апелляцию в IBF.

Матч-реванш Фьюри с Кличко планируется в апреле-мае 2016 года.

Кто же этот великан, который затмевает даже таких звезд британского бокса как Генри Купер и Фрэнк Бруно? Почему называет себя «Королем Цыганом»?

И за что Тайсон Фьюри обвинял своих соперников в поклонении дьяволу? Подробности здесь.  

# Мировой бокс # Фотофакт # Владимир Кличко # Тайсон Фьюри

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