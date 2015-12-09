Тайсона Фьюри лишили титула чемпиона IBF, который он завоевал в бою с Владимиром Кличко

Новости Великобритании. Чуть больше недели британский боксер Тайсон Фьюри был абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.
Новости Великобритании. Чуть больше недели британский боксер Тайсон Фьюри был абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.
Фото: Тайсон Фьюри
Титул, завоеванный в бою с украинцем Владимиром Кличко,
у спортсмена отняли после того, как он отказался от боя с обязательным претендентом на пояс IBF Вячеславом Глазковым,
Фото. Вячеслав Глазков (справа)
подписав соглашение о реванше с Владимиром Кличко.
Напомним, 28 ноября Фьюри лишил 39-летнего Владимира Кличко титула, который тот удерживал на протяжении 9 лет.
Линдси Такер, представитель IBF (в комментарии Би-би-си):
Это правда, он (Фьюри) был лишен пояса. Нашим претендентом был Вячеслав Глазков, но вместо этого Фьюри подписал соглашение о реванше с Владимиром Кличко.
Фото. Бой Тайсона Фьюри и Владимира Кличко
Команда британского боксера будет подавать апелляцию в IBF.
Матч-реванш Фьюри с Кличко планируется в апреле-мае 2016 года.
Кто же этот великан, который затмевает даже таких звезд британского бокса как Генри Купер и Фрэнк Бруно? Почему называет себя «Королем Цыганом»?
И за что Тайсон Фьюри обвинял своих соперников в поклонении дьяволу? Подробности здесь.