Тайсона Фьюри лишили титула чемпиона IBF, который он завоевал в бою с Владимиром Кличко

Новости Великобритании. Чуть больше недели британский боксер Тайсон Фьюри был абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.



Фото: Тайсон Фьюри

Титул, завоеванный в бою с украинцем Владимиром Кличко, у спортсмена отняли после того, как он отказался от боя с обязательным претендентом на пояс IBF Вячеславом Глазковым,



Фото. Вячеслав Глазков (справа)

подписав соглашение о реванше с Владимиром Кличко. Напомним, 28 ноября Фьюри лишил 39-летнего Владимира Кличко титула, который тот удерживал на протяжении 9 лет.

Линдси Такер, представитель IBF (в комментарии Би-би-си):

Это правда, он (Фьюри) был лишен пояса. Нашим претендентом был Вячеслав Глазков, но вместо этого Фьюри подписал соглашение о реванше с Владимиром Кличко.





Фото. Бой Тайсона Фьюри и Владимира Кличко