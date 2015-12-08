18 декабря в Минске начнется чемпионат Европы по блицу и быстрым шахматам

Новости Беларуси. 18 декабря в столице стартует грандиозное шахматное событие – чемпионат Европы по блицу и быстрым шахматам. Заявки на участие в нем подали более 800 шахматистов из 30 стран мира, 31-я – Беларусь.

Призовой фонд турнира – более 30 тысяч евро. Форум примет Дворец спорта, так как одним из условий ФИДЕ было проведение соревнований в центре города в шаговой доступности ко всей инфраструктуре.

Все мировое шахматное сообщество сможет наблюдать за перипетиями континентального форума при помощи видео онлайн трансляций. Беларусь представят около 200 шахматистов разных рангов.

Сергей Жигалко, международный гроссмейстер:

Это действительно очень быстро и очень захватывающе, интересно. Но, конечно, немножко адреналин зашкаливает. Очень быстро надо сделать ход и успеть прижать часы, самое главное. Не забыть.

Партия в блице длится 3 минуты, рапиду отведены четверть часа. 18 декабря определится чемпион в блице, а 19 и 20 декабря состоится битва за корону по быстрым шахматам. Отметим, турнир не имеет возрастных ограничений, на шахматной доске сразятся как признанные мастера, так и юные знатоки игры королей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владимир Гинзбург, заместитель председателя ОО «Белорусская федерация шахмат»:

Турнир, естественно, с общетом рейтинга ФИДЕ. У нас возможность участвовать в европейском первенстве неограничена количеством участников. Чтобы поучаствовать в таком форуме, не надо никуда ехать, это очень здорово. Будут играть дети и 10-летние.