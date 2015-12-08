Белорусская сборная по плаванию вернулась домой с чемпионата Европы с 4 медалями

Новости Беларуси. В полночь в Национальном аэропорту приземлился самолёт, на борту которого находилась белорусская сборная по плаванию.

Наши покорители бассейнов вернулись из израильской Нетании, где завершился чемпионат Европы на короткой воде. С собой на борт воздушного судна белорусские пловцы взяли четыре медали: одну серебряную и три бронзовых. Такое количество наград позволило им расположиться на 15 позиции в общем зачёте континетального первенства.

Примечательно, что в трёх случаях восхождение наших земляков на пьедестал почёта сопровождалось национальным рекордом. Всего же пловцы из Синеокой обновили на израильских дорожках 13 аналогичных достижений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Манцевич, главный тренер сборной Беларуси по плаванию:

Мы довольны мужской частью команды. В женской части можно отметить тоже Саша возвращается. Первый раз она после нескольких лет с медалью возвращается. Есть у нас несколько четвертых мест. И Павел на 100 метров, и Александра на 50 метров кроль. Так что у нас есть еще резервы, и мы, безусловно, будем развиваться дальше.

Александра Герасименя, призер чемпионата Европы по плаванию на короткой воде:

Все равно у нашей сборной не было столько медалей, учитывая то, что у нас выиграны три эстафеты, соответственно, 12 человек, даже больше получило эти медали. Здорово. Ожидалось, но невозможно было предугадать.

Павел Санкович, призер чемпионата Европы по плаванию на короткой воде:

Просто было хорошее выступление, к которому я готовился. На большее, конечно, готов, мы всегда готовимся на уровень выше, чтобы показать то, что мы сейчас показали. А конкуренция была обычная для чемпионата Европы.