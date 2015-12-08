Павел Галкин: Мы мечтаем о том, что в 2016 году чемпионат Беларуси по гандболу будем играть в обновленном Дворце игровых видов спорта

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает генеральный директор гандбольного клуба СКА-Минск.

Главная тема этой недели – гандбол. Белорусские клубы удачно выступают на европейской арене. К примеру, минский СКА впервые добрался до группового этапа Кубка ЕГФ. Болельщики со стажем помнят, что в прошлом СКА регулярно наводил шорох в Старом свете. В 80-е годы минскому СКА не было равных в мире, об этом все помнят. 3 титула Кубка чемпионов, 2 Кубка Кубков, несметное количество чемпионских и других медалей чемпионата Советского Союза. Об этом помнит Павел Владимирович Галкин, и ныне имеющий прямое отношение к клубу СКА. Здравствуйте, Павел Владимирович!

Павел Галкин:

День добрый, здравствуйте.

Прошла жеребьевка. Минский СКА определился с соперниками в групповом этапе кубка ЕГФ. Наверное, это прорыв. Какие задачи ставит перед собой клуб на этот этап?

Павел Галкин:

Действительно. Практически 15 лет клуб не поднимался до этого уровня. Но вот, слава богу, все сложилось так, что мы в этом году вышли в групповую стадию розыгрыша Кубка Европейской гандбольной федерации. Состоялась жеребьевка. Я не скажу, что соперники слабые или сильные.

Дания, Франция, Швейцария. Клубы из этих стран.

Павел Галкин:

Да. И, как спортсмены выразились, можно и нужно бороться. Нужно сражаться, надо побеждать, надо готовиться тщательно для того, чтобы порадовать нашего болельщика нашими успехами.

А СКА реально может рассчитывать на выигрыш?

Павел Галкин:

Там очень сложный этап жеребьевки. И, казалось бы, как минимум надо занять второе место, но выход это далеко не гарантирует, еще выход в очередную стадию розыгрыша. Сказать, что мы сегодня сильнее всех и тут всех победим, нет, сказать нельзя. Соперники достойные. Но то, что сегодня в клубе собралась хорошая, я бы сказал, перспективная, талантливая молодежь, и им по плечу эти результаты. Главное на сегодняшний день – не растеряться, не запаниковать, а молодость, к сожалению, может себе это позволить. Поэтому хотелось бы, чтобы ребята были мобилизованы и в готовности играть на том уровне, на котором они способны играть и побеждать.

Спартак Петрович Миронович продолжает успешно делать свое дело, продолжает ковать таланты, скажем так, и выдавать их белорусскому гандболу на года. Откуда он берет вот эту мотивацию? Вы с ним много лет. Я понимаю раньше: что-то кому-то хотел доказать. А сейчас там играют молодые ребята, в общем, внуки его даже, может быть, правнуки скоро.

Павел Галкин:

Правнуков, слава богу, нет еще. А внуки играют. Этот человек настолько предан своему делу, настолько он не может уже, не просто не может жить, это уже жизнь. Это не похвально, не просто слова. Настолько вросся в его сознание гандбол, что просто без этого не может. Я имел возможность этим летом, мы готовились к Бразилии, к чемпионату мира. Там значительный состав был наших игроков. Порядка 12 человек выезжало в Бразилию на чемпионат мира. Мы вынуждены были искать где-то сбор за пределами республики, который позволит нам подготовиться более тщательно.

У нас потрясающая база на сегодняшний день, все хорошо, но нам нужна была база, где есть песок, который мог бы прогреться. То есть мы выехали в Одессу, под Одессой город Южный, и вот там со Спартаком Петровичем 16 дней «нос в нос», как говорится, каждый день. Действительно неугомонный, неувядаемый. Три тренировки в день, и все тренировки по два часа «от и до» отработали. И как бы не устает. Дай бог ему здоровья. И я думаю, что это – кузница, а он как главный молотобоец в этом вопросе. Кузница кадров в гандболе хотя бы должна продержаться еще каких-то там десяток лет.

И я думаю, что он не только этим славен. Он способен еще сегодня и воспитывать себе подобных. У нас растет хорошая плеяда тренеров, молодых тренеров, учеников его, которые сегодня пытаются подражать ему в чем-то, в чем-то они имеют свою точку зрения. Это здорово, это хорошо. То есть мы творчески развиваемся.

Павел Владимирович, все-таки СКА называют белорусской кузницей кадров, игроки сборной – это воспитанники изначально вашего клуба. Но, почему-то так получается, что на внутренней арене тон все-таки задает БГК имени Мешкова, до этого было минское «Динамо». А вот СКА выигрывало чемпионат только в 2002 году. Почему так происходит? Не обидно это?

Павел Галкин:

Обидно, досадно, но ладно. Разберемся. Ситуация просто складывается так, что зачастую это не тренер решает все вопросы, и не в клубе. Дело в том, что, начиная с 2002 года, значительная часть игроков команды «СКА-Минск» взяли сумочки и переехали. Куда? В Брест, соответственно. Там появились деньги, там появились условия, и ребята уехали туда на лучшие хлеба. Аналогичная ситуация была и с «Динамо». У «Динамо» были деньги – ребята пошли туда.

На сегодняшний день я не скажу, что у нас есть деньги. У нас есть ребята, которые готовы трудиться, как в хоккее. А наша молодежь за ту же зарплату идет тренироваться к Мироновичу. Никакой зарплатой это не измерить. Получить уроки у Мироновича – это стоит многого. Поэтому они идут к нам.

А что сделать, чтобы эти ребята не натренировались, собрали сумочки и ушли, а все-таки задержались?

Павел Галкин:

Создать условия. Я не хочу выглядеть как-то меркантильно, но, во всяком случае, сегодня наш клуб – один из тех, который далеко не могут поблистать теми условиями, которые создают в других клубах. Я имею в виду финансовую сторону. Хорошо, что у нас сейчас после реконструкции Дворца легкой атлетики будет Дворец игровых видов спорта. Он должен к концу года уже открыться. И, соответственно, мы думаем, мечтаем о том, что в 2016 году кубковые матчи мы будем играть, да и чемпионат республики мы будем играть уже в обновленном Дворце, где выросли 8 олимпийских чемпионов, где завоевано 6 титулов чемпионата Советского Союза, где завоевано 5 Кубков Европы. Это, как выражаются, намоленное место, там снова будут расти кадры. Я в этом уверен.

Павел Владимирович, вы заговорили на тему финансов. Вопросом Остапа Бендера Шуре Балагану: сколько вам надо для полного счастья? Не вам конкретно, а, скажем игроку, чтобы он остался.

Павел Галкин:

Спросите, пожалуйста, почему Боря Пуховский уехал на Украину, в «Мотор».

Сейчас там в каждом матче – лучший бомбардир.

Павел Галкин:

А Боря был у нас.

Павел Владимирович, а что хотел Никита Вайлупов, когда он выбрал вместо продолжения успешного в минском СКА игре в групповом турнире ЕГФ, выбрал сапоги, армейскую кашу и ушел просто-напросто служить?

Павел Галкин:

Вы знаете, это юношеские амбиции в нем сыграли, не более того. Он немножко хотел там где-то поспекулировать чем-то и так далее. Но ситуация сложилась, в общем-то, в данный момент хорошо. Почетная обязанность служить в рядах Вооруженных Сил. Я в этом ничего плохого не вижу.

А в каких войсках он?

Павел Галкин:

Войска связи.

Он будет телефонные кабели прокладывать.

Павел Галкин:

Там тоже надо быстро бегать. Двадцатипарник не плечи, побежал. Это же дело такое.

С этим у него все в порядке. Спартак Петрович, я думаю, его натренировал как надо.

Павел Галкин:

Само собой, разумеется. Никого Спартак Петрович насильно тренировать не будет. Если человек хочет чего-то достичь, он приходит к нему и тренируется. Не хочет – пожалуйста, мы никого не держим.

Вы заговорили про новую площадку, куда скоро команда переедет. Но ее же нужно как-то во время матчей зрителями заполнить. Как будете привлекать зрителей? Военная часть, много солдат? Или этим путем не пойдете?

Павел Галкин:

Ни в коем случае. Вы знаете, я не сторонник, абсолютно не сторонник вот этого: административным решением, командный резерв, солдат нагнали, сидят дремают там, безразличен этот гандбол и так далее. Вот вы смотрели: у нас суворовцы ребята приходят. Они с удовольствием. А почему? Потому, что там, в Суворовском училище, два суворовских класса, и училище живет гандболом.

Сегодня у нас в команде уже играют выпускники Суворовского училища. Того первого специализированного по гандболу класса, который там был. Они сегодня играют в команде. Они, может быть, даже знали друг друга еще тогда. Тот пришел в 7 класс, а тот уже в 11. Не могу это отследить. Но, во всяком случае, атмосфера в Суворовском училище царит гандбольная. Слава богу, это здорово. Они сами рвутся, и с удовольствием приходят и болеют. Это азартно, это сегодня уже картинка. Еще благо то, что Суворовское училище находится рядом с Дворцом спорта, где мы провели последние кубковые матчи. Сложилось так, что эту статистику подняли, во Дворце спорта ни разу не проиграли за последние 5 лет.

Даже у БГК выигрывали.

Павел Галкин:

Да, естественно. А я о чем. Почему даже? Вот тебе БГК.

Но они сейчас тоже гремят.

Павел Галкин:

Пускай гремят. Мы тоже шуршим потиху. Все нормально. Поэтому сегодня очень большая задача, чтобы зритель пошел туда. Может сработать первый эффект новизны. Новый зал, новые условия и так далее. Может сработать то, что это было когда-то там. Есть такой военный городок, там много жителей, много офицеров, военнослужащих – они тоже могут прийти. Может сработать еще то, что у многих людей есть ностальгия по этому же Дворцу, по залу. Тоже может этот фактор сработать.

Но многое зависит от того, как мы будем играть. Как бы мы не работали, маркетинг, менеджеры, пока команда не покажет достойный гандбол. Это же у меня в памяти то, как выстраивалась очередь от Дворца спорта до улицы Немига за билетиками. Тогда не было билетных операторов, все покупалось в кассе. Да, было такое, когда невозможно было попасть на гандбол. Шли на Коршакевича, шли на Тучкина, шли на Шевцова. Здорово все было.

Сегодня у нас зарождаются новые таланты. И я думаю, что скоро мы будем ходить на таких людей, нам будет это интересно. И будут очень ратовать за то, чтобы наша команда побеждала.

Ну, что же, если бы СКА не возрождался, как сейчас он возрождается, то, конечно, стоило бы напрячься и помочь. А сейчас, я думаю, вы справитесь сами, вы очень здорово прибавляете, притом поступательно. Глядя на то, как это происходит: у вас преемственность игроков, преемственность тренеров, очень хорошо развивается детско-юношеский гандбол. Сейчас вы уже сделали шаг в Европу, и я надеюсь, что матчи финала чемпионата, в котором наверняка встретятся СКА и БГК, станут настоящим украшением. Павел Владимирович, желаю вам всяческих успехов в вашем нелегком деле. Спасибо, что пришли к нам.