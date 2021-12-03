До овертайма дело не дошло. В поединке между «Динамо-Минск» и «Витязем» победу вырвали белорусы

Новости Беларуси. В рамках Континентальной хоккейной лиги «Динамо-Минск» провело очередной выездной поединок, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На российском льду был повержен «Витязь».
Новости Беларуси. В рамках Континентальной хоккейной лиги «Динамо-Минск» провело очередной выездной поединок, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На российском льду был повержен «Витязь».
Если подопечные Крэйга Вудкрофта хотели остаться в зоне плей-офф, то 3 декабря нужно было побеждать в основное время – соперник к этому располагал. В первом периоде была заброшена лишь одна шайба, хозяева повели. После перерыва «зубрам» удалось сравнять цифры.
Правда, ненадолго. Хозяева спустя две минуты вновь начали лидировать. «Динамо-Минск» продолжило сражаться, и это принесло свои плоды. Перед последней 20-минуткой на табло горели цифры 2:2. До овертайма дело не дошло, «зубры» вырвали драгоценную викторию со счетом 5:2.