Сын очень любит, как Домрачева ездит. Как прошли биатлонные соревнования «Снежный снайпер» в Минске

Новости Беларуси. Биатлонные соревнования «Снежный снайпер» совсем скоро определят участников финальной стадии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ребята от 11 до 16 лет пока соревнуются на региональных этапах.

23 января на минских городских состязаниях прошли мужские спринты в трех возрастных группах. На лыжне соревнуются любители, которые пока не занимаются в специализированных школах. Возможно, кому-то из них не хватает техники хода или точности стрельбы, но у каждого, уже сейчас, – своя высокая цель и свои ориентиры.

Татьяна Бритых, болельщица: Любили смотреть, как Даша Домрачева бывает, наша белорусская звездочка. Все ее знают, все ее любят. Сын «заразился»: он очень любит, как Даша ездит.

Всего в городских соревнованиях принимает участие 108 начинающих спортсменов, представляющие все девять районов белорусской столицы. Это те, кто прошел серьезный отбор, ведь желающих выступать на минской лыжне было куда больше.

Сергей Кракосевич, судья соревнований:

Я могу сказать именно по своей школе, что очень ребята любят зимние виды спорта. Сам веду секцию, желающих много. Я надеюсь, что в будущем будут участниками хотя бы республиканских соревнований, а может быть и международных.

24 января городские старты «Снежного снайпера» завершат смешанные эстафеты. В рамках отборочных этапов остались еще состязания Минской и Витебской областей.

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