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Минск вошел в тройку претендентов на проведение ЧЕ по лёгкой атлетике 2024 года

24 января 2019 06:00
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Новости Беларуси. Минск вошел в тройку претендентов на проведение чемпионата Европы по легкой атлетике 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди кандидатов также шведский Гетеборг и район Силезии в Польше.

Минск вошел в тройку претендентов на проведение ЧЕ по лёгкой атлетике 2024 года-1

Такое решение принял Исполнительный совет Европейской легкоатлетической ассоциации. Теперь претендентам необходимо подтвердить свою готовность к участию в дальнейшей гонке – к марту 2019 года, а к июню подготовить и направить полноценную заявку. Окончательный выбор будет сделан в апреле 2020-го.

# Легкая атлетика # Фотофакт

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