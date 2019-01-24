Минск вошел в тройку претендентов на проведение ЧЕ по лёгкой атлетике 2024 года

Новости Беларуси. Минск вошел в тройку претендентов на проведение чемпионата Европы по легкой атлетике 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди кандидатов также шведский Гетеборг и район Силезии в Польше.

Такое решение принял Исполнительный совет Европейской легкоатлетической ассоциации. Теперь претендентам необходимо подтвердить свою готовность к участию в дальнейшей гонке – к марту 2019 года, а к июню подготовить и направить полноценную заявку. Окончательный выбор будет сделан в апреле 2020-го.