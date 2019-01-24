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«Войдут в состав презентационных пакетов». Коллекцию часов выпустят в Беларуси ко II Европейским играм

24 января 2019 08:15
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Новости Беларуси. Следить за днями, оставшимися до старта II Европейских игр-2019, совсем скоро можно будет в актуальном формате, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Войдут в состав презентационных пакетов». Коллекцию часов выпустят в Беларуси ко II Европейским играм-1

«Войдут в состав презентационных пакетов». Коллекцию часов выпустят в Беларуси ко II Европейским играм-3

23 января Дирекция игр заключила соглашение с белорусским производителем часов, который в ближайшее время выпустит коллекцию с символикой мультифорума. Брендированные часы можно будет приобрести в фирменных магазинах и, конечно, в фан-шопах II Европейских игр. Также аксессуар с символикой войдет в подарочные комплекты.

«Войдут в состав презентационных пакетов». Коллекцию часов выпустят в Беларуси ко II Европейским играм-6

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Они войдут в состав презентационных пакетов сувенирных для разных категорий, разных клиентских групп. Самая многочисленная из них – это волонтерская.

Время ярких побед всё ближе. До начала II Европейских игр в Минске остается 149 дней.

# Европейские игры # Георгий Катулин # Фотофакт

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