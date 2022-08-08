Хоккейное минское «Динамо» обыграло российский «Адмирал» в Сочи

Новости Беларуси. Вторая победа в четырех матчах. Минское хоккейное «Динамо» вновь познало вкус виктории, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз в Сочи был повержен «Адмирал».

Поединок выдался напряженным, но не слишком изобилующим моментами. Большую часть времени коллективы демонстрировали позиционный хоккей, а первая шайба была заброшена только на 51-й минуте. Отличился Варфоломеев, а уже под занавес дуэли Дмитрий Соколов поразил пустые ворота – 2:0. «Динамо» побеждает. Следующий соперник «зубров» – «Сочи».