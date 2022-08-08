Аркадия Дворковича переизбрали на пост президента FIDE. Одним из главных его конкурентов был украинский гроссмейстер

Аркадия Дворковича переизбрали на пост президента Международной шахматной федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Одним из главных конкурентов россиянина на этих выборах был украинский гроссмейстер Андрей Боришполец.

Выборы президента FIDE состоялись в рамках Генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации, которая прошла в индийском городе Ченнай. Действующего главу организации переизбрали на второй срок. Причем победил Аркадий Дворкович с внушительным перевесом – он набрал 157 голосов. За его украинского оппонента проголосовали 16 человек. В команду Дворковича вошел чемпион мира, индиец Вишванатан Ананд. Он в итоге и стал первым вице-президентом FIDE.