Аркадия Дворковича переизбрали на пост президента FIDE. Одним из главных его конкурентов был украинский гроссмейстер

Аркадия Дворковича переизбрали на пост президента Международной шахматной федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Одним из главных конкурентов россиянина на этих выборах был украинский гроссмейстер Андрей Боришполец.
Аркадия Дворковича переизбрали на пост президента Международной шахматной федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Одним из главных конкурентов россиянина на этих выборах был украинский гроссмейстер Андрей Боришполец.
Выборы президента FIDE состоялись в рамках Генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации, которая прошла в индийском городе Ченнай. Действующего главу организации переизбрали на второй срок. Причем победил Аркадий Дворкович с внушительным перевесом – он набрал 157 голосов. За его украинского оппонента проголосовали 16 человек. В команду Дворковича вошел чемпион мира, индиец Вишванатан Ананд. Он в итоге и стал первым вице-президентом FIDE.
Стало известно, что Международная шахматная федерация создаст рабочую группу по вопросам допуска сборных России и Беларуси к международным соревнованиям. Сейчас шахматисты обеих стран отстранены от командных турниров. При этом они могут выступать под нейтральным флагом в индивидуальных первенствах.