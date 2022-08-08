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Аркадия Дворковича переизбрали на пост президента FIDE. Одним из главных его конкурентов был украинский гроссмейстер

08 августа 2022 15:20
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Аркадия Дворковича переизбрали на пост президента Международной шахматной федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Одним из главных конкурентов россиянина на этих выборах был украинский гроссмейстер Андрей Боришполец.

Аркадия Дворковича переизбрали на пост президента FIDE. Одним из главных его конкурентов был украинский гроссмейстер-1

Выборы президента FIDE состоялись в рамках Генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации, которая прошла в индийском городе Ченнай. Действующего главу организации переизбрали на второй срок. Причем победил Аркадий Дворкович с внушительным перевесом – он набрал 157 голосов. За его украинского оппонента проголосовали 16 человек. В команду Дворковича вошел чемпион мира, индиец Вишванатан Ананд. Он в итоге и стал первым вице-президентом FIDE.

Аркадия Дворковича переизбрали на пост президента FIDE. Одним из главных его конкурентов был украинский гроссмейстер-4

Стало известно, что Международная шахматная федерация создаст рабочую группу по вопросам допуска сборных России и Беларуси к международным соревнованиям. Сейчас шахматисты обеих стран отстранены от командных турниров. При этом они могут выступать под нейтральным флагом в индивидуальных первенствах.

# Шахматы # Аркадий Дворкович # Андрей Боришполец # Вишванатан Ананд # Фотофакт

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